李俊俋聲明稱第一時間就想請辭 傅崐萁：笑死不要演了

因被爆用公務車載愛犬去美容沙龍引發爭議的監察院秘書長李俊俋稍早請辭，並透露其實事件爆發第一時間就請辭。「笑死」國民黨立法院黨團總召傅崐萁直呼，這種事情怎麼是監察院可做決定的，一定是民進黨派系決定，請李不要演，這請辭時程一定都經過精密算計。

李俊俋稍早發出聲明請辭監察院秘書長一職。他表示，自接任秘書長以來時刻謹慎自律、戮力從公，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀之維護。近日因個人對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，有負國人所託及監察院之清譽。

李俊俋強調，事件發生後，他立即深切反省，並於第一時間向副院長李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務；不過李鴻鈞認為，他個人辭職固為展現態度，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。他說，現已完成階段性任務，為避免個人事件影響後續事務順利推動，再次懇切向李鴻鈞請辭，並獲准辭去監察院秘書長一職，即日起生效。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁直呼，若有點官箴官德，早就該請辭了，這請辭時程一定都經過精密算計，這次事情凸顯監察院就是自肥養老院，居然光公務車就比行政院、立法院還要多，這些人真的用民脂民膏，還敢對公務員趾高氣昂，但碰到民進黨胡作非為，就只能遵從上意，看到這麼多民進黨弊案，沒有一個是監察院查出來的，反倒對在野政府公務員一路追殺，今天實在體會不出監察院的功能性、公正性。

傅崐萁表示，監察院說沒錢買衛生紙，結果有錢用專車，還用做接送寵物做美容，如此生活安逸、愜意，都不知道民間民間疾苦，三十年來民眾出社會的底薪沒漲，這麼無能的政府，卻從來也不見監察院糾正，只是自肥、因循苟且，都是民進黨政府互相掩護的一環。

另外，有關李俊俋說第一時間就請辭，傅崐萁直呼「笑死」，這都是民進黨派系決定去留，都是層峰在做決定，這種事情是李鴻鈞做決定的嗎？請李俊俋不要演，在聲明文字中作文章。