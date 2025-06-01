林昶佐：盼促成台灣與芬蘭直航 台芬可交流反滲透經驗

準芬蘭代表林昶佐接受三立專訪，提到自己上任後，期待盡速促成台灣與芬蘭的直航；林昶佐將於6月底至7月中履新，全家也會一起陪他前往芬蘭赴任代表。

林昶佐在專訪回顧接受任命的過程，他說，自己雖然放棄連任立委，與外交和國安系統，以及賴清德總統一直保持聯絡，不時會聊到可能進入外交系統工作，直到去年底才認真考慮此事，當時的選項包含芬蘭，林昶佐夫婦也是閃靈樂團成員，與芬蘭往來密切，聽到可能派駐芬蘭，感嘆緣分奇妙。

林昶佐說，台灣跟芬蘭本就沒什麼接觸，在台灣現任代表張秀禎任內，台芬已簽署航空服務協議，「我要在現在的基礎上盡快促成直航等後續工作。」此外，台灣的非政府組織（NGO）與芬蘭和瑞典過去在人權部分有諸多合作，台灣的反滲透經驗豐富，面臨俄羅斯滲透問題嚴重的北歐國家也很有興趣。

林昶佐在專訪中回應外界對於他擔任芬蘭代表的質疑，他說明自己因為青少年時期歷經家暴陰影，後續引發焦慮症，雖曾上成功嶺最後還是沒有當兵；林昶佐表示，這是十年前與時任國民黨立委林郁方選舉的話題，他當年都已經一一解釋，現在藍白立委們的質疑「不知道是不是10年前的人給他們的談參。」

談到父親和母親，林昶佐幾度拭淚，也透露自己還在求醫，但狀況已經好很多。

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