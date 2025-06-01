醫喊話台中把「中正路」改回來 狠酸2字成民進黨沙包

內政部推動「中正路」改名，引發地方反彈，改口取得共識再依法推動。醫師、時事評論家沈政男狠酸，中正路的中正二字，現在成了民進黨的沙包，有事沒事就拿出來K一下，建議台中把中正路改回來，加強舊城區行銷再興舊市區。

沈政男指出，綠營靠提領戒嚴紅利，什麼都不必做就能繼續執政，改掉中正路就是其中一環。民進黨把自己當成本土的同義詞，事實上，不也只是另一個統治者，而對不想涉及政治者，只要生活過得好，誰當統治者並沒差。

而改掉中正路不就是如此，統治者在那邊改路名，改來改去，生活在路上的人們，生活有什麼改變嗎？中正路的「中正」二字，其實早已失掉了戒嚴與獨裁的意義了，現在反而是民進黨的沙包，有事沒事就拿出來K一下，說是打老K。

沈政男說，中正路被改成了台灣大道，完全是錯誤作法。畢竟多少老一輩人們，一講到中正路，就會想起往昔歲月與美好的青春時光。當時要改名，可以從五權路開始改起就好，保留舊市區的中正路路名，因為那有歷史價值。