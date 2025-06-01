李俊俋請辭 林國春：除黨內和輿論壓力、應該有人想要這位子

監察院秘書長李俊俋日前以公務車接送愛犬美容，國民黨北市議員張斯綱接著踢爆李還把公務車當成「Uber Eats」。對於李俊俋宣布請辭，張斯綱說，李應該是「被請辭」，請辭是為止血，避免大罷免受到監委濫用公務車事件影響而推不下去。

張斯綱說，近期監委濫用公務車連環爆，整起事件引發民眾非常大反彈，事發一周，網路、政論節目都在討論，李俊俋被請辭，是為了避免事件影響到大罷免，後續還有監委蘇麗瓊等遭質疑濫用公務車，這些監委就自己看著辦是否思考跟進，因整起事件對民進黨形象、社會觀感真的非常差。

新北市議員林國春日前也赴北檢告發李俊俋涉嫌濫用公務車，林國春之後又踢爆監委林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途，接送親友往返機場。林國春感嘆，是個人貪便宜，還是監察院早已視納稅人資源為囊中物？

對於李俊俋請辭，林國春說，除了黨內、輿論壓力，應該是也有人想要李俊俋的位子，民進黨內鬥嚴重，李辭職走人是遲早的事。

林國春出身警界，他說，警察等公務員若被檢舉有公車私用之嫌，絕對不可能只是內部調查，很明顯監察院原本想輕輕放下，「我就看廉政署敢不敢辦監委，到底民眾還要隱忍多久？」

林國春說，最近有2名不到30歲的年輕人到他服務處簽罷免綠委連署書，理由是對民進黨所作為所為很反感，監察院爭議連環爆，就是讓全國人民看清楚，這個國家到底誰在貪、誰在騙、誰在玩弄特權！