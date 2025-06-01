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李俊俋請辭 林國春：除黨內和輿論壓力、應該有人想要這位子

聯合報／ 記者王慧瑛林麗玉／連線即時報導
監察院濫用職權使用公務車引發社會關注，新北市議員林國春日前到北檢告發監委林郁容濫用公務車到機場接機親友。本報資料照片
監察院濫用職權使用公務車引發社會關注，新北市議員林國春日前到北檢告發監委林郁容濫用公務車到機場接機親友。本報資料照片

監察院秘書長李俊俋日前以公務車接送愛犬美容，國民黨北市議員張斯綱接著踢爆李還把公務車當成「Uber Eats」。對於李俊俋宣布請辭，張斯綱說，李應該是「被請辭」，請辭是為止血，避免大罷免受到監委濫用公務車事件影響而推不下去。

張斯綱說，近期監委濫用公務車連環爆，整起事件引發民眾非常大反彈，事發一周，網路、政論節目都在討論，李俊俋被請辭，是為了避免事件影響到大罷免，後續還有監委蘇麗瓊等遭質疑濫用公務車，這些監委就自己看著辦是否思考跟進，因整起事件對民進黨形象、社會觀感真的非常差。

新北市議員林國春日前也赴北檢告發李俊俋涉嫌濫用公務車，林國春之後又踢爆監委林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途，接送親友往返機場。林國春感嘆，是個人貪便宜，還是監察院早已視納稅人資源為囊中物？

對於李俊俋請辭，林國春說，除了黨內、輿論壓力，應該是也有人想要李俊俋的位子，民進黨內鬥嚴重，李辭職走人是遲早的事。

林國春出身警界，他說，警察等公務員若被檢舉有公車私用之嫌，絕對不可能只是內部調查，很明顯監察院原本想輕輕放下，「我就看廉政署敢不敢辦監委，到底民眾還要隱忍多久？」

林國春說，最近有2名不到30歲的年輕人到他服務處簽罷免綠委連署書，理由是對民進黨所作為所為很反感，監察院爭議連環爆，就是讓全國人民看清楚，這個國家到底誰在貪、誰在騙、誰在玩弄特權！

林國春 李俊俋 大罷免

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