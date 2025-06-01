快訊

吃對早餐救大腦 92歲營養權威靠這碗「超級食物」抗老不失智

獨／台南28年「瑞穗沙茶爐」突熄燈！一票粉絲錯愕：最愛的火鍋店

聽新聞
0:00 / 0:00

李俊俋請辭監院秘書長 黃國昌：斷尾求生難以苟同

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋。本報資料照片
監察院秘書長李俊俋。本報資料照片

針對監察院秘書長李俊俋請辭獲准，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，監察院斷尾求生之舉，實在令人難以苟同，請辭僅是最基本的負起政治責任，檢調仍然應該嚴肅偵辦，而非碰到綠色高官膝蓋就軟，民眾黨也將持續推動廢除監察院，杜絕「廢物機關」繼續濫花民脂民膏。

針對近日爆發公務車濫用風波，李俊俋晚間透過監察院發布辭職聲明，坦言個人思慮不周便宜行事，未能達到職務所應具備的廉潔標準，實在有負國人所託及監察院的清譽，事件發生後立即進行深切反省，並且向監察院副院長李鴻鈞表達請辭決心，絕無戀棧職務之意。

黃國昌受訪表示，「遭揭露涉弊到現在才請辭，乃監察院斷尾求生之舉，對於廉能標準之低，令人難以苟同」，李俊俋請辭僅是最基本的負起政治責任，此案涉及貪汙治罪條例，還有刑法侵占罪、背信罪、詐欺罪等刑事責任，檢調仍應嚴肅偵辦，絕非碰到綠色高官膝蓋就軟。

「監察院不要以為李俊俋請辭，事情就算了。」黃國昌也說，其餘涉嫌公器私用的監委，同時也應該追究其責任，全面徹查濫用公務車的情事；此外，廢除監察院是民眾黨前主席柯文哲的政見，民眾黨未來也將持續推動，杜絕此等廢物機關繼續濫花民脂民膏。

監察院 民眾黨 李俊俋

延伸閱讀

被爆用公務車載愛犬美容 監察院秘書長李俊俋即起請辭

李俊俋拒立院備詢 吳宗憲批綠打造最弱國會以完成獨裁

現身新北投力挺罷免吳思瑤 黃國昌：要為柯文哲討公道

罷免藍白合？黃國昌送「包粽掛飾」 賴苡任：目標一致不分黨派

相關新聞

被爆用公務車載愛犬美容 監察院秘書長李俊俋即起請辭

因被爆用公務車載愛犬去美容沙龍引發爭議的監察院秘書長李俊俋，剛剛發出聲明，自即刻起，請辭監察院秘書長一職。

李俊俋請辭監院秘書長 黃國昌：斷尾求生難以苟同

針對監察院秘書長李俊俋請辭獲准，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，監察院斷尾求生之舉，實在令人難以苟同，請辭僅是最基本的負起...

李俊俋拒立院備詢 吳宗憲批綠打造最弱國會以完成獨裁

立法院司法及法制委員會明排「防制公務員瀆職」專報，並邀監察院秘書長李俊俋等有關單位人員報告，李拒絕列席。國民黨籍司委會召...

李俊俋請辭 林國春：除黨內和輿論壓力、應該有人想要這位子

監察院秘書長李俊俋日前以公務車接送愛犬美容，國民黨北市議員張斯綱接著踢爆李還把公務車當成「Uber Eats」。對於李俊...

赴日轉交總統親筆信 郭國文：傳承與安倍家族的緣分

民進黨立委郭國文周末銜命赴日本山口縣岩國市拜訪前首相安倍晉三的姪子、眾議員岸信千世，並轉交賴總統親筆信給岸信千世的父親、...

影／談初選陳其邁讚檯面人選「有風度」 議長補槍：現任也要

民進黨2026高雄市長人選在前勞動部長許銘春篤定退出後，目前由立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人角逐，陳今稱讚4人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。