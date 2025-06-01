赴日轉交總統親筆信 郭國文：傳承與安倍家族的緣分

教育部次長葉丙成因發文洩漏台大學生性平案個資，卻不顧當事人要求刪文的請求，就連綠營立委出馬勸說都碰壁，此次還成藍營首長當面數落教育部長鄭英耀的子彈；事實上，綠委與葉的心結早就結下，種種新仇舊恨，會讓他成為首個下台的次長？ 因推動「翻轉教育」有高知名度的葉丙成，過去曾創辦學校型態實驗教育機構「無界塾」（BTS），其個人粉專也有高達31萬粉絲追蹤數，去年他受邀入閣擔任教育部政務次長，卻被質疑卸不下網紅身分，不只勤於發文也時常跑活動，挨酸「原來次長這麼閒」。

2025-06-01 15:19