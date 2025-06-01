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赴日轉交總統親筆信 郭國文：傳承與安倍家族的緣分

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委郭國文接獲賴總統指示，週末前往日本拜訪前首相安倍晉三的姪子、眾議員岸信千世，將賴總統親筆信轉交給岸信千世的父親、前防衛大臣岸信夫。圖／取自郭國文臉書
民進黨立委郭國文接獲賴總統指示，週末前往日本拜訪前首相安倍晉三的姪子、眾議員岸信千世，將賴總統親筆信轉交給岸信千世的父親、前防衛大臣岸信夫。圖／取自郭國文臉書

民進黨立委郭國文周末銜命赴日本山口縣岩國市拜訪前首相安倍晉三的姪子、眾議員岸信千世，並轉交賴總統親筆信給岸信千世的父親、前防衛大臣岸信夫。他說，這封信代表台灣與安倍家族的緣分傳承，也希望岸信千世議員能夠再度訪台。

郭國文指出，這周末來到日本山口縣岩國市與眾議員岸信千世碰面，因為賴清德總統交代我一項任務，將這封親筆信轉交給安倍前首相的胞弟、前防衛大臣岸信夫先生。

郭國文說，他多年前與時任台南市長賴清德訪問日本時就與岸信夫結緣，多年情誼也讓總統三年前能夠以親友身分親自出席安倍家祭，「這分情誼我們依然銘記在心」。

郭國文表示，岸信千世繼承父業擔任眾議員，去年順利連任延續叔叔安倍晉三對台路線，這封信代表台灣與安倍家族的緣分傳承，也希望岸信千世能夠再度訪台。

郭國文 議員 日本 安倍晉三

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