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影／談初選陳其邁讚檯面人選「有風度」 議長補槍：現任也要

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
陳其邁受訪談市長初選，稱讚檯面人選都很有風度，一旁同黨籍議長康裕成（前排中）則補充「現任也要有」。記者張議晨／攝影
陳其邁受訪談市長初選，稱讚檯面人選都很有風度，一旁同黨籍議長康裕成（前排中）則補充「現任也要有」。記者張議晨／攝影

民進黨2026高雄市長人選在前勞動部長許銘春篤定退出後，目前由立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人角逐，陳今稱讚4人很有風度，若初選能提前，對團結、大選都有加分，一旁議長康裕成則補充「現任市長也要有風度」，陳則笑說「有啦，但龍舟賽除外」，巧妙化解尷尬。

目前檯面上角逐市長初選的4人，林岱樺因詐領助理費案纏身，聲勢大不如前，賴瑞隆、許智傑及邱議瑩則系出新潮流或親新系，在高雄組織龐大的湧言會，雖未推派人選，但湧言會大阿哥趙天麟日前因公開挺邱，跨出派系結盟第一步。

因高雄市長確定將走初選機制，派系支持及陳其邁是否相挺，成為人選出線關鍵，今陳其邁出席愛河龍舟國際友誼賽時，被問到黨內初選議題，他則稱讚4名參選人有風度。

陳其邁說，大家都是兄弟姊妹，若初選能夠提前，候選人早點就定位，對於選舉跟團結都是加分，目前初選到現在，各候選人風度都很好，在很多場合互誇對方優點，這很不簡單。

他說，市長雖然施政為重，但風度也很重要，市民給4人很高的肯定，各政黨難免都有政黨之爭，要拚盡全力努力到最後。

陳其邁「風度說」語音剛落，一旁的民進黨籍議長康裕成則補充，「現任市長也要有風度」，陳其邁則笑說「有啦，但龍舟賽除外」，謙虛是美德，但不適用高雄。

高雄愛河畔今下午舉辦的國際龍舟友誼賽，市府、議會各出一隊與美國、日本代表隊一較高下。記者張議晨／攝影
高雄愛河畔今下午舉辦的國際龍舟友誼賽，市府、議會各出一隊與美國、日本代表隊一較高下。記者張議晨／攝影
陳其邁今天出席在愛河畔舉辦的國際龍舟友誼賽，為市府代表隊加油打氣。記者張議晨／攝影
陳其邁今天出席在愛河畔舉辦的國際龍舟友誼賽，為市府代表隊加油打氣。記者張議晨／攝影

陳其邁 湧言會

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