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林昶佐淚憶父親家暴陰影 因妻罹病棄選立委連任

中央社／ 台北1日電

前立委林昶佐將接任駐芬蘭代表，近日他在節目上表示，這是「想不到的人生劇本，太奇特的緣分」。談到家人話題，他淚憶被父親家暴，「刺青是為了遮掩傷口」；因為太太罹患腦部罕病，而放棄競選立委連任。

林昶佐接受鄭弘儀所主持的「話時代人物」節目專訪，對於他將派駐芬蘭，近期引發外界討論。林昶佐表示，擔任閃靈樂團主唱的年代，與芬蘭就連結緊密，「閃靈在世界搖滾樂壇有一席之地，是台灣人跟芬蘭人拚出來的」，透露到芬蘭想要推動的第一件事，就是希望達成台灣和芬蘭盡快直航。

談到家人話題，觸動林昶佐內心的脆弱，閃兵問題牽連出他的身心症，也重啟多年前被父親家暴的種種記憶。他提到走進重金屬音樂原因之一，就是要宣洩家暴帶給他的壓抑，身上刺青也是用來遮掩當時留下的傷口，雖然已選擇原諒父親，但掀開一幕幕往事，讓他幾乎泣不成聲。

傳聞林昶佐不競選立委連任是太太身體因素，林昶佐首度公開回應，太太患有腦部罕見疾病，醫生提醒要注意調養，「原本參選連任的文宣也都印好了，但我就覺得不用考慮3連霸了」。

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芬蘭 林昶佐 家暴

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