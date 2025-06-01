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更名台聯黨 黨主席周倪安：讓民眾知道我們還在

中央社／ 台北1日電
周倪安。聯合報系資料照
周倪安。聯合報系資料照

「台灣團結聯盟」於2001年成立，近期已變更黨名為「台聯黨」。台聯黨主席周倪安今天說，更名是回到慣用名稱，前總統李登輝過世後，很多民眾誤以為台聯解散消失，要讓民眾知道，「我們還在、繼續為台灣努力奮鬥」。

台北地方法院5月間公告周倪安等人聲請辦理台灣團結聯盟變更登記，法人名稱變更為「台聯黨」。

周倪安今天受訪表示，去年12月黨員代表大會就通過要改為「台聯黨」，最近才完成法人名稱變更程序，原本台灣團結聯盟的名字比較長，這20幾年來民眾也慣稱台聯黨或台聯，正式更名是希望有個新氣象。

周倪安指出，台聯黨在中南部的支持度比較高，中南部民眾認得台聯精神領袖是李登輝，以前有李登輝在帶領台聯，李登輝過世後，有些人誤以為台聯解散或消失，但是「我們還在」。

周倪安說，原名「台灣團結聯盟」，有時會被誤以為是某個社團，如台灣國家聯盟、台灣教師聯盟，更名是為了「不要讓民眾在選票上看不到台聯黨」，此外也要對外宣示，台聯黨是傳承李登輝精神，繼續為人民服務，「回復到大家認得的我們，繼續為台灣努力奮鬥」。

周倪安表示，台聯在24年前就是以壯大台灣、振興經濟，以台灣為優先的政黨，台聯現在有些主張與執政黨不同，例如台聯黨主張本勞外勞薪資脫勾、各自保障，這些主張會講得越來越清楚。

周倪安說，新的黨名比較清楚、比較簡短，截至目前為止，得到的回應都蠻正面；她打趣，民眾捐款時「要寫的字比較少」。

周倪安表示，7月30日是李登輝過世5週年，她將率團隊夥伴去跟李登輝報告。此外，面對2026地方選舉，台聯黨正積極尋找參選人，傳承李登輝顧台灣的精神。

黨主席 李登輝 台聯

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