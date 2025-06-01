2026高雄市長綠營初選露契機 陳其邁能說了算嗎？

2026高雄市長選舉，民進黨主席賴清德允諾交付初選，形同排除傳聞不斷的總統府秘書長潘孟安空降可能，讓4名已表態的綠委各自角力，其中林岱樺受詐助理費案纏身，聲勢大不如前，賴瑞隆、許智傑及邱議瑩均系出新潮流或親新系，而今爆出湧言會大阿哥趙天麟因邱議瑩提出的「共治」所動，公開挺邱，已跨出結盟第一步，儘管湧言會宣稱尚未達共識，但據知勢在必行，將表態支持特定對象。

湧言會未推市長支持人選，但在議會有12席議員，是高市綠營最大流派，檯面上有意角逐下屆市長的人選若能爭取湧言支持，初選更添勝算。親綠政壇人士認為，邱議瑩的「共治」策略，檯面上是包容，檯面下是籠絡，不乏出自高人指點，背後不排除是私交甚篤的陳其邁。

今天是邱議瑩的生日，她在社群上公開自己54歲生日快樂，「 我54歲生日快樂！ 蛤！不能說出年紀？不怕不怕！ 這個年齡階段的我，享受工作，迎接挑戰，願大家共好！

邱議瑩今也受訪表示，她不清楚市長陳其邁有無介入協調，但謝謝趙天麟的支持相挺。

陳其邁任期將在2026年屆滿，後邁時代由誰接棒？初選就多達5人表態，最早表態的林岱樺，涉入詐領助理費及政治獻金案後幾近翻船。勞動部前部長許銘春則受謝宜容職場霸凌案所拖累，加上被控2022年挪用「就業安定基金」辦演唱會撇不清，未戰先敗，提早出局。

親新潮流的許智傑，賴瑞隆及邱議瑩3人出線機會大增，從整合一人力抗林岱樺，到爭相結盟湧言會爭出頭。賴瑞隆先宣稱獲湧言前副議長蔡昌達支持，隨後被湧言否認。近期邱議瑩鴨子划水，向湧言成員逐一遞橄欖枝，提「共治」理念，獲趙天麟公開力挺，大有整合成功之勢。

泛綠政壇人士透露指出，邱議瑩個性強悍剛烈，過去曾因趙天麟極力扶植子弟兵參選議員，危及邱子弟兵林慧欣而正面開嗆，現在卻藉由趙天麟與湧言會合流。而背後助邱吸納湧言會勢力的高人，不排除是高雄市陳其邁。

陳其邁檯面上與黨內流派，刻意保持距離，但讓上屆立委選舉花4個月輔選成功的子弟兵黃捷先加入湧言會，如今黃捷2名執行長張耀中、鄧巧珮分別至大寮、林園選區及鳳山布署參選議員，延伸勢力，其中張是他市府隨行祕書，現又有密友邱議瑩積極與湧言結盟，英系邁盟透過湧言會借殼壯大的跡象斑斑可考。

陳其邁在民進黨內前程看好，2026市長交棒的對象，也關乎他政治資源的延續，據民調顯示，有42%的高雄市民挺他出戰2028年總統大選，對此他一再回應「全力支持賴清德連任」，但設若2026民進黨輸掉高雄，不只衝擊賴清德在南方的基盤，陳其邁也將痛失政治戰場，非同小可。

民進黨高市黨部主委黃文益表示，近日各市長參選人整合派系、尋求支持，這很合理，新潮流、湧言會均尚未明確表態支持特定對象，市長陳其邁也強調中立；黨部是選務機構，負責維繫內部團結，無論是議員或市長初選，都會恪守一貫中立原則。