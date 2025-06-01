快訊

台鐵乘客嫌冷氣太冷 2度要求調高溫度還罵車長「垃圾」

日職／孫易磊0比0登板挨2安沒掉分 入手第3次中繼成功

陸高層為何缺席香格里拉對話？外媒揭「早有權衡」背後好處曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

2026高雄市長綠營初選露契機 陳其邁能說了算嗎？

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
民進黨下屆高雄市長將辦初選，立委邱議瑩（左三）、立委林岱樺（右三）、立委賴瑞隆（右二）都積極爭取提名，市長陳其邁扮演關鍵角色，但他對外一律堅稱初選維持中立。圖／高市府提供
民進黨下屆高雄市長將辦初選，立委邱議瑩（左三）、立委林岱樺（右三）、立委賴瑞隆（右二）都積極爭取提名，市長陳其邁扮演關鍵角色，但他對外一律堅稱初選維持中立。圖／高市府提供

2026高雄市長選舉，民進黨主席賴清德允諾交付初選，形同排除傳聞不斷的總統府秘書長潘孟安空降可能，讓4名已表態的綠委各自角力，其中林岱樺受詐助理費案纏身，聲勢大不如前，賴瑞隆、許智傑及邱議瑩均系出新潮流或親新系，而今爆出湧言會大阿哥趙天麟因邱議瑩提出的「共治」所動，公開挺邱，已跨出結盟第一步，儘管湧言會宣稱尚未達共識，但據知勢在必行，將表態支持特定對象。

湧言會未推市長支持人選，但在議會有12席議員，是高市綠營最大流派，檯面上有意角逐下屆市長的人選若能爭取湧言支持，初選更添勝算。親綠政壇人士認為，邱議瑩的「共治」策略，檯面上是包容，檯面下是籠絡，不乏出自高人指點，背後不排除是私交甚篤的陳其邁

今天是邱議瑩的生日，她在社群上公開自己54歲生日快樂，「 我54歲生日快樂！ 蛤！不能說出年紀？不怕不怕！ 這個年齡階段的我，享受工作，迎接挑戰，願大家共好！

邱議瑩今也受訪表示，她不清楚市長陳其邁有無介入協調，但謝謝趙天麟的支持相挺。

陳其邁任期將在2026年屆滿，後邁時代由誰接棒？初選就多達5人表態，最早表態的林岱樺，涉入詐領助理費及政治獻金案後幾近翻船。勞動部前部長許銘春則受謝宜容職場霸凌案所拖累，加上被控2022年挪用「就業安定基金」辦演唱會撇不清，未戰先敗，提早出局。

親新潮流的許智傑，賴瑞隆及邱議瑩3人出線機會大增，從整合一人力抗林岱樺，到爭相結盟湧言會爭出頭。賴瑞隆先宣稱獲湧言前副議長蔡昌達支持，隨後被湧言否認。近期邱議瑩鴨子划水，向湧言成員逐一遞橄欖枝，提「共治」理念，獲趙天麟公開力挺，大有整合成功之勢。

泛綠政壇人士透露指出，邱議瑩個性強悍剛烈，過去曾因趙天麟極力扶植子弟兵參選議員，危及邱子弟兵林慧欣而正面開嗆，現在卻藉由趙天麟與湧言會合流。而背後助邱吸納湧言會勢力的高人，不排除是高雄市陳其邁。

陳其邁檯面上與黨內流派，刻意保持距離，但讓上屆立委選舉花4個月輔選成功的子弟兵黃捷先加入湧言會，如今黃捷2名執行長張耀中、鄧巧珮分別至大寮、林園選區及鳳山布署參選議員，延伸勢力，其中張是他市府隨行祕書，現又有密友邱議瑩積極與湧言結盟，英系邁盟透過湧言會借殼壯大的跡象斑斑可考。

陳其邁在民進黨內前程看好，2026市長交棒的對象，也關乎他政治資源的延續，據民調顯示，有42%的高雄市民挺他出戰2028年總統大選，對此他一再回應「全力支持賴清德連任」，但設若2026民進黨輸掉高雄，不只衝擊賴清德在南方的基盤，陳其邁也將痛失政治戰場，非同小可。

民進黨高市黨部主委黃文益表示，近日各市長參選人整合派系、尋求支持，這很合理，新潮流、湧言會均尚未明確表態支持特定對象，市長陳其邁也強調中立；黨部是選務機構，負責維繫內部團結，無論是議員或市長初選，都會恪守一貫中立原則。

針對黨內整合相關發言，趙天麟不願意進一步說明，市長陳其邁也以跟市政無關不回應。據了解，陳其邁過去曾面臨初選分裂及大選整合之苦，不希望歷史重演，他也常把中立掛在嘴邊，堅持不會介入初選、指定接班人，民進黨初選仍有不小變數。

今天是邱議瑩54歲生日，她在網路社群上公開自己54歲生日快樂， 這個年齡階段的我，享受工作，迎接挑戰，願大家共好！記者唐秀麗／翻攝自邱議瑩的thread
今天是邱議瑩54歲生日，她在網路社群上公開自己54歲生日快樂， 這個年齡階段的我，享受工作，迎接挑戰，願大家共好！記者唐秀麗／翻攝自邱議瑩的thread

高雄市 陳其邁 邱議瑩 湧言會 民進黨

延伸閱讀

傳湧言會趙天麟挺邱議瑩！柯志恩：顯見綠營初選白熱化

湧言會達共識挺邱議瑩選高市長？派系證實有討論但未達共識

朱立倫嗆高雄要率先改名中正路 陳其邁：需民眾連署提建議

【重磅快評】縣市自負發電責任？陳其邁先勸周春米挺公投

相關新聞

立院司委會2日邀李俊俋專題報告 監院：按例不列席

監察院公務車涉私用風波，引發討論，立法院司法及法制委員會2日安排廉政專題報告，並邀監察院秘書長李俊俋等人列席報告。但監察...

2026高雄市長綠營初選露契機 陳其邁能說了算嗎？

2026高雄市長選舉，民進黨主席賴清德允諾交付初選，形同排除傳聞不斷的總統府秘書長潘孟安空降可能，讓4名已表態的綠委各自...

【重磅快評】從吳釗燮到李俊俋 國會被賴政府官員當塑膠

從國安會祕書長吳釗燮被爆身邊有共諜、到監察院秘書長李俊俋被爆濫用公務車，但兩位月領數十萬高薪的秘書長，面對國會的預算審查...

更名台聯黨 黨主席周倪安：讓民眾知道我們還在

「台灣團結聯盟」於2001年成立，近期已變更黨名為「台聯黨」。台聯黨主席周倪安今天說，更名是回到慣用名稱，前總統李登輝過...

抹紅黃仁勳、哈佛成中共黨校 青鳥請戰但賴清德同意嗎

網路側翼圍剿「中共同路人」不是新聞，但這回對象超大咖，分別是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以及近期被美國總統川普集中火力打擊的美國哈佛大學，被冠上「中共海外第一黨校」稱號，盛讚川普終於注意到「早該被處理」的哈佛大學。 相關言論雖屬「小眾」言論，與一般民眾認知差異甚大，有民進黨人表示卻擔心，「有心人士」會特意挑選這些怪論放大，甚至直接貼上「青鳥」標籤，任其在網路發酵，恐怕不妥。...

地緣政治瞬息萬變 即便是波灣富國也得盡力避險

五月中旬，美國總統川普展開第二任期首次中東訪問，選擇沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達這三個波斯灣地區最富有的國家，簽署了總值高達2兆美元的商業協議，重塑美國在中東的影響力。三國給足川普面子，在川普離開不到二周後，隨即以海合會名義到吉隆坡參加與東協和中國的三邊峰會，今年已是第二屆。即使口袋深不見底，波灣產油國仍有危機意識，在美國強勢回歸中東的同時，試圖通過與東協及中國的合作，進行地緣政治避險，以平衡大國影響力，並確保自身戰略利益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。