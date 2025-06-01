台南啟動中正路改名…綠全面支持 藍批「食飽換枵」

針對內政部已辦理委託研究，研擬中正路改名相關政策方案，台南市政府在2022年已經啟動「中正路更名」的第一步，從中西區民生綠園到忠義路一小段試辦改名為「湯德章大道」；民進黨表達支持中正路全面改名，去除威權象徵，完成轉型正義；國民黨則反對，認為改路名影響大，勞民傷財，多數民眾也不會支持。

台南市長黃偉哲表示，台南被譽為「民主聖地」，在台灣民主發展史占有重要地位，2022年起率先將中西區中正路部分路段更名「湯德章大道」，原址「中正路一號」國立台灣文學館更名為「湯德章大道一號」。

黃偉哲說，「支持並積極配合中央政策」，但也會尊重民意，以衝擊最小、爭議較少的區域先做，循序漸進逐步達成轉型正義目標。

台南市府民政局則指出，因道路更名後涉及門牌整編，影響道路兩旁住戶相關權益及使用習慣，因此民政局將積極配合內政部政策，同時尊重市民意願、審慎評估。民政局說明，將採取主動查訪方式，以瞭解住戶意見及連署意願，作為辦理道路更名之依據。

民政局表示，台南目前15條中正路，道路兩旁住戶約1萬2983戶，約2萬4328人。民政局指出， 有關道路更名，需依規定取得道路兩旁設籍住戶戶長5分之1以上連署書面申請，再由戶政事務所調查取得道路兩旁設籍住戶3分之2以上之戶長書面同意後，即啟動辦理更名及門牌整編。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，中正路改名影響很大，地址變動影響到郵寄、戶籍、公司登記等全部都要改，民進黨政府不要「食飽換枵」（台語，吃飽沒事幹），多做一些有利民生經濟的事，百姓的生活已經安定，中正路改名象徵意義大於實質，他詢問新營區中正路和中正里民，沒有人贊成改名。

蔡育輝說，歷史人物的功過自有論斷，對多數民眾而言「中正路」就是路名，不太會和特定人物聯想，若要去威權化以後不要再用中正或或中山命名，現有的路名再改名，相信多數民眾都不會贊同。

民進黨台南市議會黨團總召周嘉偉表示，民進黨支持將「中正路」更名，是因為這條路名象徵威權人物，已不適合作為台灣城市的街道名稱。在推動轉型正義的過程中，不應以金錢成本作為唯一考量，更重要的是要如何教導下一代。「如果有一天我們的孩子問，為什麼取名『中正路』，該怎麼解釋這是來自威權時代的人物。」