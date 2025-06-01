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【專家之眼】台灣應更關注區別中共意圖

聯合報／ 楊穎超/銘傳大學副教授
印巴空戰，巴基斯坦居然用中共提供的較落後武器「系統戰」，打下印軍法製先進戰機。略略了解印度軍內不同系統跨距與台美軍事合作的疏離程度，多能知道這背後代表的軍事意義。圖／取自「中航工業」微博
印巴空戰，巴基斯坦居然用中共提供的較落後武器「系統戰」，打下印軍法製先進戰機。略略了解印度軍內不同系統跨距與台美軍事合作的疏離程度，多能知道這背後代表的軍事意義。圖／取自「中航工業」微博

過去面對中國大陸能力提升，美國認定它必會破壞世界秩序，當時中共回應，從鄭和下西洋的歷史來看，中國過去強大也不會像西方國家一樣霸道搞殖民地那套，未來也將會如此。即所謂和平崛起敘事。這是從意願來給答案。但西方不談意願，認為只要中共有能力稱霸，它遲早會這麼做。

儘管熟知中國歷史，台灣仍有不少人按照西方眼光來理解對岸。在兩岸事務上，大陸不打台灣，原因只因能力沒到，反之，中共就會動手了；至於光譜另一邊，則有認為孫子兵法談過不戰而屈人之兵之法：上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。兩岸統一方式，不一定取決於武力，而是會以有智慧方式處理。         

最近一連串新聞事件暗示美中台能力消長，恐怕讓前者更焦慮：首先是印巴空戰，巴基斯坦居然用中共提供的較落後武器「系統戰」，打下印軍法製先進戰機。略略了解印度軍內不同系統跨距與台美軍事合作的疏離程度，多能知道這背後代表的軍事意義。                    

其次，是美國正副總統對國家戰略更張的看法。川普花大錢在金穹導彈防禦計畫，目的著眼於保護美國國土；范斯則連續在多個正式場合談美國派兵政策改變。大意是美軍將不再執行不明確的任務，也不會捲入無限期的衝突，而是回歸基於現實主義的戰略，保護美國的核心國家利益。

金穹計畫與雷根時代的星戰計畫若合符節，差別似乎至少在川普真要投入大筆經費，這將花掉美國防預算中的很大部分、不會把台灣包括在內，再加上可能間接排擠美國力量投射能力，未來台灣在美國戰略上的行情，恐怕早已一葉知秋。

而范斯此說值得注意之處，是他過去遏制中共立場鮮明，其演講也不諱言就是要把有限國力專注於應對中共。然而，台海一旦有事，不太可能僅是有限衝突。台灣是中國的核心利益，但是否是美國的核心利益？恐怕還有很多人不確定；而范斯這麼年輕，他的看法既反映了美國的國力現實需要，作為共和黨新一代的政治明星，也很可能是未來數年的政黨立場。

面對解釋力越來越弱的問題，恐怕需要更多關注中共意圖的研究。這種可以分很多層次的研究，理論上，應是台灣的中國研究強項。畢竟美國作為頭等強國，不用太關心其他國家在想什麼，可是兩岸事務是台灣生存所繫，應該要發展出細緻的大陸研究。而兩岸同文同種，也方便我們理解中共想法。

尤其最近對岸有眾多消息值得分析。回想起1990年代前後的世界劇變，社會科學界應當有所警惕，也該問問在台灣實際政治操作的政客：究竟在急什麼？是為了自身黨派還是台灣人民呢？

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