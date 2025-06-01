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新聞眼／中正路改名…強推意識形態 不如顧好民生
內政部長劉世芳日前呼籲各縣市政府推動「中正路」改名，作為轉型正義，表面是政策倡議，實則是讓地方行政體系增添政治壓力。內政部昨新聞稿一句「取得共識後再依法推動」，試圖為各地反彈聲浪按下「暫停鍵」，正顯示中央推動政策過程粗糙，且以意識形態掛帥，欠缺協調與溝通。
「中正路」是否該改名，涉及歷史評價、在地文化、行政成本與民意接受度，地方自有考量。以台北市為例，更名需有五分之一建物所有權人連署，並獲四分之三以上同意，程序嚴謹，反映地方審慎態度。新北則明言，若全區「中正路」更名，光是行政人力與證件改版成本就超過六千萬。桃園與台中也都指出，若無中央補助，基層根本無力承擔。
內政部口頭拋議題，事後又強調「改名是地方權責」，看似尊重地方自治，實際卻疑將爭議丟包。台南「湯德章大道」即為縮影：只有一百七十公尺路段更名，戶政資料仍為中正路，Google地圖上也難覓新名。中央自詡推動轉型正義，卻連路名都只改半套，讓人質疑是否是政治動作大於實質改變。
諷刺的是，內政部強調依法行事，卻忽略「促轉條例」從未要求地方必須更名「中正路」，條文僅倡導應檢視威權象徵，對地方並無強制力。如今中央以「法定義務」為名，再行政策施壓，無異於以政令干預地方自治，強推意識形態，讓縣市首長在政治與民意間左右為難。
轉型正義若無民意基礎與周全配套，最終只會變成政治對立的祭品。與其強推爭議性改名，不如聚焦民眾關心的居住、交通與治安等民生課題。中央若真心改革，就應帶頭提出具體法規與經費支持，而非將決策權甩鍋給地方，再自封「正義推手」。
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