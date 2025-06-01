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全台灣中正路社區多 改名徒擾民

聯合報／ 記者吳淑玲陳敬丰張曼蘋／連線報導
台南的湯德章大道只是在路上掛路名牌，再括弧中正路，戶籍資料上根本沒有湯德章大道。 記者邵心杰／攝影
台南的湯德章大道只是在路上掛路名牌，再括弧中正路，戶籍資料上根本沒有湯德章大道。 記者邵心杰／攝影

針對全台逾三百條「中正路」是否更名，內政部劉世芳近日的表態引發熱議。不少地方政府與民意代表認為，改名不僅牽涉歷史觀點，也攸關實際生活成本與行政效益。事實上，台中市早在二○一二年縣市合併後，就曾因中正路、中港路與中棲路三條主要幹道改名為「台灣大道」。

台中市前市長胡志強曾斥資千萬把中港路改為台灣大道，中市府表示，二○一○年底縣市合併後，胡志強為縫合縣市，將中棲路、台中港路與中正路整併為台灣大道，市府當時發出超過五千份問卷，獲近五成民眾支持改名，與中央推動中正路改名意義不同。

民政局長吳世瑋表示，中正路、中山路若改名，換門牌、路牌與身分證等成本至少三一二○萬元，更牽涉公司行號等大小事，中央宜審慎評估。

此外，新北市中和區國光街部分巷弄，二○二三年曾更名為「市民街」。地方議員私下表示，光是部分巷弄道路更名，就耗費不少時間，當時也辦過兩場公聽會，更不用說大多位於主要幹道的各縣市各區「中正路」，所以中永和區為例，「中正路」兩側很多都是大型社區，若真的改名下去，將會影響到上萬人，為民眾只有帶來極大的不便利性。

台南市政府在二○二二年就啟動中正路更名，從民生綠園到忠義路的台灣文學館前一小段，試辦改名為「湯德章大道」，台灣文學館地址原為中正路一號，也改為「湯德章大道一號」。

市長黃偉哲說，支持並積極配合中央改路名政策，但會尊重民意，以衝擊最小、爭議較少的區域先做，循序漸進達成轉型正義

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