駐加代表曾厚仁籲加國政府 對中國拉近關係保持戒心

在北京藉美加關稅齟齬，試圖為加中關係破冰之際，駐加拿大代表曾厚仁接受加國主流媒體專訪，提醒加國新政府，面對中國試圖拉近與加國關係，應留意其間重大風險，保持高度警戒。

加國主流電子媒體「政治電子報」（iPolitics）昨天刊登曾厚仁專訪。曾厚仁呼籲加國總理卡尼（Mark Carney），與其轉而接近難以預測的北京政權，不如尋求與同樣致力鞏固自由貿易及民主的夥伴合作，發展所謂「友岸外包」（friend shoring）。在亞太地區，台灣深具貿易潛力，是值得加國深化關係的民主國家之一。

曾厚仁在專訪中，感謝加拿大在第一時間嚴正關切中國對台軍演行動，他也特別提醒加國新政府，留意與中國威權政府往來的高度風險。

曾厚仁談到，中國視美加關係緊張為契機，企圖趁勢拉攏加拿大；中國駐加大使王鏑近月來罕見數度接受加媒專訪，意圖重塑中國形象，顯示北京已準備修復與渥太華（Ottawa）的雙邊關係。

王鏑5月上旬在加拿大電視台（CTV）受訪曾強調，加中雙方可以克服「正常分歧」並「將雙邊關係帶回正軌」；王鏑同時否認加國聯邦政府外國干預調查委員會報告中，有關中國介入加國選舉的指控。

在中國尋求與加國外交關係融冰之際，曾厚仁呼籲加拿大，勿忘中國過去曾對加拿大採取的經濟脅迫作為。

曾厚仁指出，中國利用各界對川普關稅政策的不滿情緒，推動強化對加拿大貿易往來，此乃北京提升全球影響力的策略之一。但中國雖有看似頗具吸引力的龐大人口紅利，但中國國內消費能力甚低，且北京慣用經濟報復手段謀取政治目標；例如中國2019年至2022年曾禁止加拿大油菜籽進口，此舉被許多人視為是中方針對2018年底加國拘留華為財務長孟晚舟的報復回應。

曾厚仁在專訪中說L：「你不能指望與中國進行正常貿易。這與美國情況截然不同；與美國的貿易問題是可以解決的。但中國既可以決定從你那裡買什麼，也可以下令禁止購買任何東西。需要非常謹慎。」

卡尼上任後公開表示，在美國逐步脫離全球貿易體系之際，加國政府將致力發展新貿易夥伴關係。曾厚仁指出，台灣甚盼在此基礎上與加拿大建立穩固的雙邊關係。

曾厚仁暗示，台加雙方或許有望於年內達成另一項重要貿易協議，使雙方貿易往來更加便利。iPolitics指出，曾厚仁稱台加雙方目前正在尋求可以加強貿易和市場准入的協議。

曾厚仁坦言，北京常針對他國與台灣密切合作表達抗議，因此加拿大必須巧妙平衡與台灣及中國的關係；如何在支持民主台灣的同時，持續深化與威權中國的經貿關係，確實是棘手的外交課題。