核三重啟公投 中選會：正方為立院、反方政院

核三重啟公投定於八月廿三日投票，中央選舉委員會表示，公投案成立公告後，提案人及反對意見者，經許可得設立辦事處宣傳，正方代表為立法院、反方代表為行政院。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，正方代表應排除民進黨立院黨團，國民黨團則可以支持。

中選會日前公告，立法院會議通過的「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」編號為第廿一案全國性公民投票案，定於今年八月廿三日投票。

針對全國性公民投票意見發表會或辯論會，中選會表示，依法以公費在全國性無線電視頻道提供時段，供正反意見支持代表發表意見或辯論；每一公民投票案發表會或辯論會至少應辦理五場，正方、反方各推薦一至五人參加發表會或辯論會。

對於行政院是否同意舉行辯論，是否計畫配合選派辯論代表？政院人士表示，尊重中選會，會依法辦理。

王鴻薇說，應排除民進黨團，民進黨團從頭到尾都反對，立法院的組成是立委跟各黨團，但民進黨團一直都是反對意見，不可能讓民進黨團成為正方代表。

張啓楷表示，民眾黨團最近會在各縣市舉辦核三公投說明會，全力動員，衝高投票率。是否針對設立辦事處或是代表人參加辯論會提協商，後續黨內討論再定調。

民進黨團表示，依法正方、反方各推薦一至五人參加發表會或辯論會，至少五場，民進黨團不會缺席，將爭取成為代表，向全民論述核能必須建立在社會共識、核能安全、核廢料有解決方式等三項前提下，才有往下討論空間。