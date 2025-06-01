濫用公務車爭議 李俊俋拒赴立院備詢 藍委：未准假

立法院司法及法制委員會明天安排廉政專題報告，邀請監察院秘書長李俊俋列席，時逢監院濫用公務車風暴延燒，李俊俋預期將成當天焦點之一。但李俊俋以不在立法院應邀列席專題報告範圍為由，拒絕出席。司委會國民黨召委吳宗憲則表示，他並沒有准假。

立院司法法制委員會明天邀請李俊俋、審計部審計長、司法院副秘書長、法務部部長、法務部調查局局長、法務部廉政署署長、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、行政院人事行政總處、行政院主計總處、內政部警政署率所屬相關單位列席就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告。

監院主張李俊俋按例不列席，沒有准不准假的問題，卻仍向立法院送出請假公文，自相矛盾。國民黨召委吳宗憲也證實，李俊俋有派人請假，但因為其他立委有意見，所以沒有准假。

監院人士表示，監院一向不參加立院專題報告，因為依大法官釋字四六一號意旨，司法、考試、監察三院除本身提出的法律案及預算案外，不在立法院應邀列席的範圍，過往也有前例。

濫用公務車 傳還有未曝光監委

監院和李俊俋拒絕出席立法院司委會報告，除了引發在野立委批評，也阻止不了相關案情的持續發酵。

監察院濫用公務車爭議連環爆，據了解，爆料方還有未公開的其他監委疑濫用公務車照片，但基於院方已經要全面清查，暫時先收手，將視監院內部調查狀況而定；但李俊俋不甩立院，不前來列席的態度，恐怕無法讓人感受到監院有心要面對問題。

監院人士表示，光是派車單上的「擬往地點」、「用車事由」這兩項，甚至是「乘坐人數」，監委們都未如實填寫，恐已涉犯使公務員登載不實罪，盼監院務必詳查。

派車單恐涉使公務員登載不實

吳宗憲表示，監院派車單未如實填寫，當然是有可能涉及公務員登載不實，但要了解監察院內部派車單管理細節。過往實務上，確實有因此判有罪的例子，若國人有疑慮，希望司法調查，因為這已經不是浪費國家資源，而是拿去做其他用途，這是有問題的。

民眾黨主席黃國昌昨天表示，監委自己做了這麼離譜誇張的事，自清非常重要，公務車到底有沒有被濫用，照片都被登出來了，卻全部躲起來，完全沒有人要面對台灣社會的質疑與公眾的監督。

黃國昌說，司法法制委員會排議程，希望李毅俋不要再搞神隱，「真的以為躲起來，全中華民國沒有人拿他李毅俋、拿這些濫用公務車的監委有任何的辦法？」他也呼籲，監院副院長李鴻鈞要能展現基本態度，不是未來禁止使用就好，過去要怎麼解決、誰負責任，打算怎麼究責，都要負責任跟台灣社會說清楚、講明白。