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趙天麟挺邱議瑩選下屆高雄市長 柯志恩：綠營初選已白熱化

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄報導
下屆高雄市長選舉競爭激烈，傳湧言會要角趙天麟支持邱議瑩（右一），牽動民進黨內派系整合。記者王昭月／攝影
下屆高雄市長選舉競爭激烈，傳湧言會要角趙天麟支持邱議瑩（右一），牽動民進黨內派系整合。記者王昭月／攝影

下屆高雄市長選舉競爭激烈，民進黨湧言會要角趙天麟公開表態支持立委邱議瑩，牽動派系整合，邱大方感謝趙情義相挺，指派系決議都予以尊重，湧言會內部則否認已達共識，不過也透露邱釋出「共治」誘因，極具誠意。國民黨立委柯志恩指綠營初選已白熱化，藍營會按自己的腳步為高雄爭取最大利益。

民進黨角逐下屆高雄市長的立委有林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4人，各自鴨子划水，爭取派系支持，近日卻傳出湧言會趙天麟揪議員共商支持對象，並在公開場合表態挺邱議瑩。

湧言會在高市議會有12席議員，極具關鍵，迄今未公布下屆市長支持對象，但前立委趙天麟5月30日在私人餐會邀邱議瑩到場並公開支持，掀起波瀾。

被外界認為鍾意邱議瑩接班的市長陳其邁，昨在林園龍舟賽恰與4名角逐下屆市長的綠委同台，被問及趙天麟挺邱議瑩一事他四兩撥千斤地說，「選舉議題跟龍舟賽無關，先把龍舟賽辦好再說」，許智傑跟著附和，賴瑞隆揮手避答，林岱樺笑笑表示，「我不知道耶」。邱議瑩則大方「謝謝天麟的情義相助」，派系決議她都予以尊重，最大的目標是贏高雄，高雄贏。

也角逐下屆市長的國民黨立委柯志恩說，湧言會似乎達成共識要支持邱議瑩，但目前才6月，距民進黨初選尚有時日，不太介意民進黨派系如何競爭，就是遵照自己的腳步，為高雄贏得最大利益、建設得更好。從現在的表態可發現民進黨初選已白熱化，只能說兄弟登山，大家各自努力。

湧言會一名議員透露，邱議瑩提出「共治」概念，對城市推進的政策展現高度包容態度，近期也逐一拜會湧言會成員，誠意十足，湧言會還沒決議要支持誰，趙天麟純屬個人表態。另名成員也說，派系討論過市長要支持誰，但未達共識。

一名政界人士表示，湧言會原打算與林岱樺結盟，但林涉入詐領助理費官司，之後轉向第二支持人選，其實早在4月底，湧言會就達成挺邱的共識，但少數考慮到與林的交情，不願鬆口。

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