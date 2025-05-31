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核三重啟公投辦5場意見發表會 政院：尊重中選會規劃
核三重啟公投8月23日投票，依法須在投票日前辦理5場意見發表會或辯論會，正方代表為立法院、反方代表為行政院。政院人士今天指出，尊重中選會規劃，將依法辦理。
中央選舉委員會今天透過文字說明，立法院依公投法第15條提出的公民投票案，由立法院代表正方，相關政府機關或依公投法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方，此次行政院及依公投法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。
中選會指出，公民投票案成立公告後，提案人及反對意見者，經許可得設立辦事處，進行意見宣傳。
此外，因應公投，中選會依法應以公費在全國性無線電視頻道，辦理5場供公民投票案正、反意見支持代表發表意見的意見發表會或辯論會，正方、反方則可各推薦1人至5人參加。
對於中選會相關依法規劃，政院人士對記者表示，尊重中選會規劃，會依法辦理。
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