李俊俋不甩立院不來專題報告 監院人士：按例不列席

立法院司法及法制委員會下周一安排廉政專題報告，邀請監察院秘書長李俊俋列席報告。監院人士表示，監院一向不參加立院專題報告，因為依大法官釋字46l號意旨，司法、考試、監察三院除本身提出的法律案及預算案外，不在立法院應邀列席的範圍，過往也有前例。

立院司委會下周一邀請李俊俋、審計部審計長、司法院副秘書長、法務部部長、法務部調查局局長、法務部廉政署署長、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、行政院人事行政總處、行政院主計總處、內政部警政署率所屬相關單位列席就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告。

監院主張李俊俋按例不列席，沒有准不准假的問題，卻仍向立法院送出請假公文，自相矛盾。國民黨召委吳宗憲也證實，李俊俋有派人請假，但因為其他立委有意見，所以沒有准假。

吳宗憲說明，這個專案報告不是監察院公務車事件出來之後才有，是之前就開會要用廉政議題。再者，要找李俊俋來也是其他立委的意思，李俊俋有來請假，他有問其他立委，其他立委要求李俊俋還是要到，所以沒有准假。