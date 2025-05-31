中正路改名是法定義務 內政部：與地方及居民有共識再推

全台「中正路改名」爭議持續，藍營首長陸續表態反對。內政部表示，「促進轉型正義條例」雖有明定中正路需改名，但是由地方政府主責辦理，由於街道更名涉及的層面相當廣泛，內政部會持續與地方政府及居民進行溝通，取得共識後再依法推動。

內政部指出，根據「促進轉型正義條例」第5條及第11條之2的規定，為了確立自由民主的憲政秩序，否定威權統治的合法性，並記取侵害人權事件的歷史教訓，所有在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名。因此，以「中正」和「經國」命名的街道，也在改名範疇內。

內政部表示，根據立法院在審查112年度中央政府總預算時所作的決議，要求內政部規畫「建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱統籌機制」的示範性計畫，以評估其可行性及妥適性，故內政部2024年委託專家學者進行「以威權統治者命名之街路名稱更名策進方案」研究計畫。該委託研究指出，街路更名需與地方政府建立協作模式，上開結論將作為內政部後續政策推動的參考。

內政部補充，「中正路改名」是法定義務，但是由地方政府主責辦理，且對當地居民影響的層面廣泛，內政部會持續與社會大眾溝通、謹慎考量各方面的影響，務求在與地方政府、居民三方取得共識後，依程序辦理。