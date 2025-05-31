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核三延役公投立院為辯論正方 王鴻薇：應排除民進黨團

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

立法院日前通過由民眾黨立院黨團提出之「核電延役」，預計8月23日公投，中選會表示，公投案成立公告後，提案人及反對意見者，經許可得設立辦事處宣傳，正方代表為立法院、反方代表為行政院。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，不可能讓民進黨立院黨團成為正方代表，「國民黨團可以支持。」

中選會日前公告，立法院會議通過的「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」編號為第21案全國性公民投票案，定於114年8月23日（星期六）投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。

針對全國性公民投票意見發表會或辯論會，中選會表示，依法以公費在全國性無線電視頻道提供時段，供正反意見支持代表發表意見或辯論；每一公民投票案發表會或辯論會至少應辦理5場，正方、反方各推薦1至5人參加發表會或辯論會。

王鴻薇說，應排除民進黨團，民進黨團從頭到尾都反對，難道他們要變成贊成方嗎？立法院的組成是立委跟各黨團，但民進黨團一直都是反對意見，不可能讓民進黨團成為正方代表。「國民黨團可以支持。」

中選會日前開第616次委員會議，由中選會主委李進勇（中）主持，宣布通過核三重啟公投。圖／聯合報系資料照
中選會日前開第616次委員會議，由中選會主委李進勇（中）主持，宣布通過核三重啟公投。圖／聯合報系資料照

辯論會 民進黨 投票

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