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改中正路名茲事體大 台中為「台灣大道」宣傳費就花426萬

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台中市早在2012年縣市合併後，就曾因中正路、中港路與中棲路三條主要幹道改名為「台灣大道」引起爭議。圖／聯合報系資料照
台中市早在2012年縣市合併後，就曾因中正路、中港路與中棲路三條主要幹道改名為「台灣大道」引起爭議。圖／聯合報系資料照

針對全台逾300條「中正路」是否更名，內政部長劉世芳近日的表態引發熱議。不少地方政府與民意代表認為，改名不僅牽涉歷史觀點，也攸關實際生活成本與行政效益。事實上，台中市早在2012年縣市合併後，就曾因中正路、中港路與中棲路三條主要幹道改名為「台灣大道」引起爭議。

當時，台中市政府基於縣市整併後行政一體化，計畫將東接中正路、西接中棲路的「台中港路」統一命名為「台灣大道」，總長達24.2公里，橫跨市區與工業區、科學園區，是中部重要幹道。台中市府強調，名稱統一有助提升城市識別度，亦有助對外行銷。

當年引發在地民代與民眾反彈。有議員指出，「台灣大道」雖具象徵意義，但缺乏地方連結，「中港大道」反而更能保留地區歷史與認同感。此外，市府編列426萬元經費辦理路跑宣傳活動，也被質疑花費過高，將市政資源過度投注於公關操作，對照當時尚未解決的門牌整編與戶政更名問題，引發外界批評「頭重腳輕」。

台中民政局當時解釋，426萬元主要用於活動籌辦，實際花費將控制在200萬元以內，門牌與證件更換也提供兩年緩衝期，總計影響約1.2萬戶民眾，並未強制要求立即更換證件。對於仍沿用「中港」名稱的機關單位，如澄清醫院中港院區、中港消防分隊等，市府則表示尊重其名稱延續，不予干預。

此外，新北市中和區國光街140巷、171巷、189巷12弄、205巷、215巷、215巷8弄及11弄，2023年曾更名為「市民街」。地方議員如今私下表示，光是部分巷弄道路更名，就耗費不少時間，當時也辦過兩場公聽會，何不用說大多位於主要幹道的各縣市各區「中正路」，所以中永和區為例，「中正路」兩側很多都是大型社區，若真的改名下去，將會影響到上萬人，為民眾只有帶來極大的不便利性。

門牌 台中市

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