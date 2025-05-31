「改中正路」成本有別大學轉型正義 未列入內政部補助

內政部長劉世芳以中原大學大樓改名及台南湯德章大道為例，盼各縣市政府推動「中正路」改名。知情人士表示，內政部是補助推動「轉型正義」更名，但從未補助改路名，改路名產生行政成本仍是各地方政府決定；且湯德章大道雖有掛路牌，再括弧中正路，但戶籍資料上根本沒有湯德章大道。

針對中正路改名，內政部先前發新聞稿表示，因街路命名是地方政府權責，且涉及當地居民權益廣泛，舉凡戶籍、個資及生活習慣等，需審慎處理，內政部已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，也持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體推動促進轉型正義所訂的法定任務。

劉世芳日前受訪時則以中原大學大樓改名為例，強調內政部對中原大學大樓更名、換招牌有予以補助，並說台南市先前也有將中正路部分路段更名為「湯德章大道」的先例。

有藍營人士質疑，攸關「道路命名暨門牌編釘」的規定，各縣市政府不但有得自治條例，且更改路名的標準不一。以六都中的台北市為例，改路名須5分之1建物所有權人連署，4分之3以上同意，且經過市政會議、議會都同意；新北市為由戶政所會同相關機關派員實地勘查研議，並召開協調會議，必要時得由民政局協商；高雄市為道路居民過半數連署。

該藍營人士更質疑，台南中正路更名湯德章大道路段，全長只有170公尺，當時登載總戶數為55戶，大部分是消防局、議政史料館、台灣文學院等公務機關，甚至到今天為止，GOOGLE MAP上似乎沒有看到「湯德章大道」。

知情人士坦言，內政部從未補助改路名，這件事源頭是當年立「促進轉型正義條例」，卻演變成內政部長劉世芳新推中正路改名，但內政部並未新推，且未強制、也未補助改路名，改路名確實可能產生行政成本及民眾需求問題，但現況就是各地方政府自行決定。

只是，內政部雖未強迫改路名，但仍造成地方縣市無所適從。地方人士表示，各縣市光是更改小巷弄的名稱就需要耗費龐大人力事前調查民意、更換成本，更何況是「中正路」，「凡涉及到地址的證件都要更換」，各縣市成本不一，若以新北為例，計算換門牌及規費及無形人力成本，6千萬可能還不夠。

該地方人士表示，台南看似有配合改名湯德章大道，但只是在路上掛路名牌，再括弧中正路，戶籍資料上根本沒有湯德章大道。