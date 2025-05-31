快訊

最大震度4！日本北海道6.1地震 氣象廳發海嘯預報

高雄70年老店傳食物中毒顧客住院 店家突熄燈「只做到端午節」

聽新聞
0:00 / 0:00

「改中正路」成本有別大學轉型正義 未列入內政部補助

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴政府推全台「中正路」改名，內政部長劉世芳盼各縣市政府推動。圖為宜蘭縣「中正路」路名標誌。圖／聯合報系資料照片
賴政府推全台「中正路」改名，內政部長劉世芳盼各縣市政府推動。圖為宜蘭縣「中正路」路名標誌。圖／聯合報系資料照片

內政部長劉世芳以中原大學大樓改名及台南湯德章大道為例，盼各縣市政府推動「中正路」改名。知情人士表示，內政部是補助推動「轉型正義」更名，但從未補助改路名，改路名產生行政成本仍是各地方政府決定；且湯德章大道雖有掛路牌，再括弧中正路，但戶籍資料上根本沒有湯德章大道。

針對中正路改名，內政部先前發新聞稿表示，因街路命名是地方政府權責，且涉及當地居民權益廣泛，舉凡戶籍、個資及生活習慣等，需審慎處理，內政部已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，也持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體推動促進轉型正義所訂的法定任務。

劉世芳日前受訪時則以中原大學大樓改名為例，強調內政部對中原大學大樓更名、換招牌有予以補助，並說台南市先前也有將中正路部分路段更名為「湯德章大道」的先例。

有藍營人士質疑，攸關「道路命名暨門牌編釘」的規定，各縣市政府不但有得自治條例，且更改路名的標準不一。以六都中的台北市為例，改路名須5分之1建物所有權人連署，4分之3以上同意，且經過市政會議、議會都同意；新北市為由戶政所會同相關機關派員實地勘查研議，並召開協調會議，必要時得由民政局協商；高雄市為道路居民過半數連署。

該藍營人士更質疑，台南中正路更名湯德章大道路段，全長只有170公尺，當時登載總戶數為55戶，大部分是消防局、議政史料館、台灣文學院等公務機關，甚至到今天為止，GOOGLE MAP上似乎沒有看到「湯德章大道」。

知情人士坦言，內政部從未補助改路名，這件事源頭是當年立「促進轉型正義條例」，卻演變成內政部長劉世芳新推中正路改名，但內政部並未新推，且未強制、也未補助改路名，改路名確實可能產生行政成本及民眾需求問題，但現況就是各地方政府自行決定。

只是，內政部雖未強迫改路名，但仍造成地方縣市無所適從。地方人士表示，各縣市光是更改小巷弄的名稱就需要耗費龐大人力事前調查民意、更換成本，更何況是「中正路」，「凡涉及到地址的證件都要更換」，各縣市成本不一，若以新北為例，計算換門牌及規費及無形人力成本，6千萬可能還不夠。

該地方人士表示，台南看似有配合改名湯德章大道，但只是在路上掛路名牌，再括弧中正路，戶籍資料上根本沒有湯德章大道。

該人士指出，若要改路名將影響到門牌、身分證、權狀等，但像是地契一般是地段號，不太會影響到，雖然中央沒有強制要求地方要做，但地方根本無所適從，不知道中央在想什麼，再加上各縣市成本很難估算，目前僅以規費去計算，但人力等隱形成本更高，根本沒有辦法列入。

台文館新址在2022年更名為湯德章大道1號，當時由鄭南榕基金會董事長許景河（由右至左）、終身志工葉菊蘭、湯德章家屬湯聰模，及市長黃偉哲、基金會董事鄭竹梅共同見證。圖／聯合報系資料照片
台文館新址在2022年更名為湯德章大道1號，當時由鄭南榕基金會董事長許景河（由右至左）、終身志工葉菊蘭、湯德章家屬湯聰模，及市長黃偉哲、基金會董事鄭竹梅共同見證。圖／聯合報系資料照片

台南 內政部

延伸閱讀

中正路改名爭議 苦苓3理由反對：不是中央地方都靠夭沒錢嗎別瞎折騰了

朱立倫轟中正路改名吃飽沒事幹 高雄、台南改不改？

「去蔣化」中正路改名挨批吃飽太閒 劉世芳：持續跟地方溝通

賴政府強推「中正路」改名 蔣萬安無法苟同轟：只搞政治、不辦正事

相關新聞

「改中正路」成本有別大學轉型正義 未列入內政部補助

內政部長劉世芳以中原大學大樓改名及台南湯德章大道為例，盼各縣市政府推動「中正路」改名。知情人士表示，內政部是補助推動「轉...

改中正路名茲事體大 台中為「台灣大道」宣傳費就花426萬

針對全台逾300條「中正路」是否更名，內政部長劉世芳近日的表態引發熱議。不少地方政府與民意代表認為，改名不僅牽涉歷史觀點...

核三延役公投立院為辯論正方 王鴻薇：應排除民進黨團

立法院日前通過由民眾黨立院黨團提出之「核電延役」，預計8月23日公投，中選會表示，公投案成立公告後，提案人及反對意見者，...

中正路改名是法定義務 內政部：與地方及居民有共識再推

全台「中正路改名」爭議持續，藍營首長陸續表態反對。內政部表示，「促進轉型正義條例」雖有明定中正路需改名，但是由地方政府主...

中正路改名為法定義務 內政部持續與地方取得共識

近期有媒體報導部分地方首長對於「中正路改名」表示反對。對此，內政部31日強調，《促進轉型正義條例》雖有明定中正路需改名，...

立院6/2邀李俊俋報告廉政專題 監院人士：按例不列席

立法院司法及法制委員會下週安排廉政專題報告，邀請監察院秘書長李俊俋列席報告。國民黨召委吳宗憲今天表示，李俊俋有派人請假，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。