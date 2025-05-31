立院6/2邀李俊俋報告廉政專題 監院人士：按例不列席

立法院司法及法制委員會下週安排廉政專題報告，邀請監察院秘書長李俊俋列席報告。國民黨召委吳宗憲今天表示，李俊俋有派人請假，但因為其他立委有意見，所以沒有准假。監院人士指出，此事無准假問題，監院一向不參加立院專題報告。

監察院秘書長李俊俋遭爆疑以公務車接送寵物，李俊俋日前提出自請處分。立法院司法及法制委員會6月2日將邀請李俊俋列席，就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告，並備質詢，李俊俋是否列席報告引人關注。

輪值召委、國民黨立委吳宗憲今天表示，這個議題是在爆發監察院公務車事件前就決定，而邀請李俊俋列席也是其他立委的意思，李俊俋也有派人請假，而他也有詢問其他立委意思，但其他立委要求李俊俋還是要到場，所以沒有准假。

吳宗憲指出，監察院有派人拿假單過來，但他必須尊重其他立委意見，如果其他立委不同意請假，那他當然就是不同意，沒有放個人意見在其中。

對此，監院人士指出，監院一向不參加立院專題報告，因為依大法官釋字46l號意旨，司法、考試、監察3院除本身提出的法律案及預算案外，不在立法院應邀列席的範圍，且過往也有前例。

監院人士強調，此事無准假問題，而是監院本就不參與專案報告，但為了尊重立法院，還特別準備請假公文，秘書長也特別聯繫召委說明。