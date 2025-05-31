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林佳龍帶外交部員工訪台中 推端午軟「食」力

中央社／ 台北31日電

今天是端午節，外交部林佳龍在社群媒體發布影片，邀請外交部外籍編譯走訪台中第二市場，親身體驗在地端午美食文化「吃肉粽配麻薏」，以實際行動推動「粽」合外交，展現台灣軟「食」力與獨特端午文化。

林佳龍今天在臉書發布影片指出，延續去年的鹼粽冰體驗，今年帶著外籍編譯Conor與外交部員工走進歷史悠久的台中第二市場，介紹在地美食與端午文化，並分享山河魯肉飯、阿棋三代福州意麵與ADD艾得咖啡等美食口袋名單。

林佳龍表示，端午節除了品嚐粽子，台中特有的麻薏湯更是最佳搭配。麻薏的「薏」是黃麻的嫩葉，無論冷熱料理都退火解膩，一口肉粽、一口麻薏湯，這就是台中人的「端午定番」、「台中人的味」。

品嚐肉粽前，林佳龍也拿出必備「靈魂配角」東泉辣椒醬說，台中人出外唸書、工作，回故鄉都會帶幾瓶東泉辣椒醬。他也和Conor與外交部員工一起前往第二市場武德宮參拜，祈求台灣風調雨順、國泰民安，並分享俗語「食肉粽配麻薏、穿柴屐蹔鯪鯉」，祝福民眾端午節快樂。

林佳龍強調，台灣美食是一種迷人的軟「食」力，總是擄獲許多國際觀光旅客的味蕾，更是拚外交的重要力量，他鼓勵民眾在連假期間來台中走走，以美食認識台灣、體驗節慶文化。

美食 林佳龍 外交部

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