濫用公務車尷尬 李俊俋告假立院司委會廉政專報未獲准

立法院司法及法制委員會排定下周一邀請相關機關進行廉政專題報告，卻剛好碰上監察院秘書長李俊俋及監察委員公務車私用事件，時間點十分尷尬。不過，司委會召委吳宗憲今表示，李俊俋原本欲請假卻未獲准，因其他委員不同意；吳宗憲也澄清，下周一專報是早就排好，與監院濫用公務車事件無關。

立院司委會下周一邀請李俊俋、審計部審計長、司法院副秘書長、法務部部長、法務部調查局局長、法務部廉政署署長、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、行政院人事行政總處、行政院主計總處、內政部警政署率所屬相關單位列席就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告。

對於李俊俋欲請假下周一專案報告未獲准。作為下周一會議主席的吳宗憲解釋，第一個是，這個議題不是監察院公務車事件出來之後才有，是之前就開會要用廉政議題。第二個是要找李俊俋來也是其他委員的意思，李俊俋有來請假，他有問其他委員，其他委員要求李俊俋還是要到，所以沒有准假。