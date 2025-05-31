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核三延役公投正方為立院、反方政院 雙方同意可辦辯論會

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會日前開第616次委員會議，由中選會主委李進勇（中）主持，宣布通過核三重啟公投。圖／聯合報系資料照
中選會日前開第616次委員會議，由中選會主委李進勇（中）主持，宣布通過核三重啟公投。圖／聯合報系資料照

立法院日前通過國民黨「反廢死」、民眾黨「核電延役」兩公投，中選會23日開委員會，決議「反廢死」不符公投法規定，「核電延役」預計8月23日公投。中選會表示，公投案成立公告後，提案人及反對意見者，經許可得設立辦事處宣傳，正方代表為立法院、反方代表為行政院。

中選會日前公告，立法院會議通過的「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」編號為第21案全國性公民投票案，定於114年8月23日（星期六）投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。

中選會表示，除公投法有相關規定外，依全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法第3條第1項第3款規定，依第15條提出公民投票案，由立法院代表正方，相關政府機關或依第20條經許可設立辦事處之反對意見者代表反方。全國性公投第21案，將依上開規定，由立法院代表正方，行政院及依公投法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

中選會指出，公投案成立公告後，提案人及反對意見者，經許可得設立辦事處，從事意見宣傳。是以，全國性公民投票第21案除正方代表為立法院、反方代表為行政院外，還有依公投法第20條經許可設立辦事處之反方代表。

針對全國性公民投票意見發表會或辯論會，中選會表示，依法以公費在全國性無線電視頻道提供時段，供正反意見支持代表發表意見或辯論；每一公民投票案發表會或辯論會至少應辦理5場，正方、反方各推薦1至5人參加發表會或辯論會。

辯論會 核電 核能 公投

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