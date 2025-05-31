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施俊吉示警：台若遭美納899條款 嚴重性遠超對等關稅

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院前副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片
行政院前副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片

美國眾議院日前通過「大而美法案」（The One Big Beautiful Bill），其中第899條款，允許美國政府對外國政府、企業、個人等在美投資加重稅負。行政院前副院長施俊吉示警，日後萬一美國總統川普威脅台灣，要將我國納入899條款，其嚴重性將遠遠超過301條款和對等關稅；此外，我國正準備成立主權基金，定案前務必考量899條款。

施俊吉今天在臉書以「惡劣的899條款」為題撰文表示，川普的貿易戰已經從「對進口商品課稅」擴大到「對外資課稅」，這就表示原本的關稅戰將升級到資本戰（capital war）。

施俊吉指出，美國眾院在5月22日通過一項被川普稱為「大而美」的預算支出法案，這項法案的內容超過1000頁，其中有一項編號899的條款原本隱藏在厚厚的文本中，但是29日經金融時報和彭博社分析報導後，華爾街日報在30日跟進，立即震驚華爾街金融圈。這項法案若經參院投票通過便立法成功，屆時外國資金可能會大舉逃離美國，後果無須渲染亦知其嚴重性。

施俊吉羅列899法案五大重點，第一，課稅對象：外國的政府，如各國中央銀行、官方機構，如主權基金、日本農林中央金庫、退休基金，如勞退基金、挪威退休基金、金融單位，如銀行、保險公司、公司企業，如台積電以及個人等。

第二，課稅範圍：外資在美的公司營利所得、個人所得；投資證券的資本利得與股利、投資公司債的利得與債息均涵蓋在內；至於投資美國公債的利得與配息原本免稅，將來是否應稅，目前尚不清楚，因為該條款對此沒說明白。

第三，稅率：第一年5%，以後每年加5%，直到最高達20%後停止。

第四，課稅條件：對美國實施不公平（unfair）租稅的「歧視性外國」（ discriminatory foreign countries ）。例如將來對美國科技巨擘臉書、Google 課徵數位稅（ Digital Economic Tax ）的歐洲國家，以及實施「全球企業最低稅負制」的國家等。

第五則是對我國的影響，施俊吉表示，中央銀行的外匯存底、壽險公司對美國金融資產的鉅額投資、美債 ETF、含美股成分的股票型基金，公司行號及個人在美國金融機構的存款將全部曝險。

施俊吉表示，日後萬一川普威脅台灣，要將我國納入899條款，其嚴重性將遠遠超過301條款和對等關稅。此外，我國正準備成立主權基金，定案前務必考量899條款。

美國眾院 施俊吉 成立主權基金 對等關稅

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