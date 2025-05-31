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中正路改名爭議 苦苓3理由反對：不是中央地方都靠夭沒錢嗎別瞎折騰了
內政部擬推中正路改名，引起討論，作家苦苓在臉書表達反對意見，他並列出3點不認同中正路要改名的理由，「不是中央地方都在靠夭沒錢嗎？就別瞎折騰了吧！」
苦苓表示，他不覺得中正路須要改名，第一，雖然他很厭惡蔣介石，「但畢竟有幾百萬人因為能跟隨他來台求生而心存感激，我們是否也顧慮一下這些『少數人』的感受？」第二，如果中正路要改，經國路要不要改？介壽路要不要改？蔣介石取名的陽明山要不要改回草山？
「最主要是太浪費」，苦苓表示，必須花錢改所有路標、門牌，花時間改戶政記錄、勞健保記錄，「你自己還得去改戶口名簿、身分證等等，煩不煩？」他建議去問問台中市前市長胡志強，中港路改成台灣大道一共花了多少錢？
其他網友表示，「留住歷史有這麼難嗎！重點是還要浪費公帑」、「政府不是說預算被刪？怎麼還可以花大錢改路名？說實在的，所有內閣最白目、最應該下台的，就是內政部長劉世芳」、「中正路也是台灣歷史的一部分。為改而改，不支持」、「量費公帑、曠廢時日 都只是形式上的事情，台灣人真正心裡想什麼、最後選擇什麼？才是最重要」、「我也一樣覺得沒必要改，說是為了轉型正義，不如有其他更多的可以做，花大錢搞改路名不知道誰的好主意」。
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