快訊

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

中正路改名爭議 苦苓3理由反對：不是中央地方都靠夭沒錢？「別瞎折騰了」

聽新聞
0:00 / 0:00

派車單要填用車地點、事由 監委恐涉公務員登載不實罪

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北即時報導
監察院停車場公務車。圖／聯合報系資料照片
監察院停車場公務車。圖／聯合報系資料照片

監察院濫用公務車爭議連環爆，據了解，爆料方還有未公開的其他監委疑似濫用公務車照片，但基於院方已經要全面清查，暫時先收手，將視監院內部調查狀況而定。監院人士表示，光是派車單上的「擬往地點」、「用車事由」這兩項，甚至是「乘坐人數」，監委們都未如實填寫，恐已涉犯使公務員登載不實罪，盼監院務必詳查。

國民黨立委吳宗憲表示，監院派車單未如實填寫，當然是有可能涉及公務員登載不實，但要了解監察院內部派車單管理細節。過往實務上，確實有因此判有罪的例子，若國人有疑慮，希望司法調查，因為這已經不是浪費國家資源，而是拿去做其他用途，這是有問題的。

監院人士指出，監院公務車輛除首長、副首長專用車外，均由主管單位統一調派使用，監委們要派用公務車，照流程就是要填寫派車單，這是有固定格式的公文書，前幾項要填寫項目為，用車事由、乘坐人數、擬往地點與車輛報到地點，報到地點則有大門口、鎮江街停車場與其他可供選擇；再來是要填寫用車時間、出車路碼表與回院路碼表等。

監院人士質疑，涉及濫用公務車監委們，派車單到底是如何填寫的，包括擬往地點、用車事由、乘坐人數、用車時間等，有無填寫不實之處，資料調出來就一目了然，若有不實填寫，甚至已經涉犯了刑法第213條，公務員登載不實罪。

該人士說，「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」第二章第九項也載明，公務車輛主管人員應就派車單內行經地點、里程紀錄等，詳加審核登記。且派車單另有「申請單位一級主管人員簽章」、「秘書處擬簽意見」欄位，派用公務車是經過層層簽核的，可見濫用公務車的責任也必須一併審視。

監察院 公務員 主管

延伸閱讀

監委濫用公務車自己無法查？黃國昌喊話：李俊俋別再神隱

影／監委不能查？濫用公務車連環爆！葉大華竟稱「涉己事務怎立案查」

立案查濫用公務車同事？ 監委嘆看公告才知：涉己事務不清楚怎查

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

相關新聞

中正路改名爭議 苦苓3理由反對：不是中央地方都靠夭沒錢嗎別瞎折騰了

內政部擬推中正路改名，引起討論，作家苦苓在臉書表達反對意見，他並列出3點不認同中正路要改名的理由，「不是中央地方都在靠夭...

派車單要填用車地點、事由 監委恐涉公務員登載不實罪

監察院濫用公務車爭議連環爆，據了解，爆料方還有未公開的其他監委疑似濫用公務車照片，但基於院方已經要全面清查，暫時先收手，...

傳湧言會趙天麟挺邱議瑩！柯志恩：顯見綠營初選白熱化

2026高雄市長選舉綠營競爭激烈，傳湧言會已達共識，前立委趙天麟也公開表態支持立委邱議瑩，今早邱議瑩對此表示，與趙在立法...

改革「車比人多」偷天換日 監委用車變首長用車矇混上路

監察院過去就曾被質疑「車比人多」，但最後卻是換個名稱，從「監委專用車」變「首長專用車」繼續上路。監院人士表示，冰凍三尺早...

綠廉政會主委酸嫌票太多 柯建銘嗆：國家政策與你何干

關切全國國定假日多放四天，民進黨廉政會主委邱駿彥日前發文，批評民進黨立院黨團總召柯建銘認為大罷免之後再來拚輸贏，擔心會收...

韓國瑜端午祝民眾安康：最熟悉的味道是糯米混粽葉

立法院長韓國瑜久未在臉書公開對外發文，他逢今日端午節，也發文祝福民眾端午安康，每年端午空氣中飄起熟悉的味道，糯米混著粽葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。