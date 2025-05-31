派車單要填用車地點、事由 監委恐涉公務員登載不實罪

監察院濫用公務車爭議連環爆，據了解，爆料方還有未公開的其他監委疑似濫用公務車照片，但基於院方已經要全面清查，暫時先收手，將視監院內部調查狀況而定。監院人士表示，光是派車單上的「擬往地點」、「用車事由」這兩項，甚至是「乘坐人數」，監委們都未如實填寫，恐已涉犯使公務員登載不實罪，盼監院務必詳查。

國民黨立委吳宗憲表示，監院派車單未如實填寫，當然是有可能涉及公務員登載不實，但要了解監察院內部派車單管理細節。過往實務上，確實有因此判有罪的例子，若國人有疑慮，希望司法調查，因為這已經不是浪費國家資源，而是拿去做其他用途，這是有問題的。

監院人士指出，監院公務車輛除首長、副首長專用車外，均由主管單位統一調派使用，監委們要派用公務車，照流程就是要填寫派車單，這是有固定格式的公文書，前幾項要填寫項目為，用車事由、乘坐人數、擬往地點與車輛報到地點，報到地點則有大門口、鎮江街停車場與其他可供選擇；再來是要填寫用車時間、出車路碼表與回院路碼表等。

監院人士質疑，涉及濫用公務車監委們，派車單到底是如何填寫的，包括擬往地點、用車事由、乘坐人數、用車時間等，有無填寫不實之處，資料調出來就一目了然，若有不實填寫，甚至已經涉犯了刑法第213條，公務員登載不實罪。

該人士說，「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」第二章第九項也載明，公務車輛主管人員應就派車單內行經地點、里程紀錄等，詳加審核登記。且派車單另有「申請單位一級主管人員簽章」、「秘書處擬簽意見」欄位，派用公務車是經過層層簽核的，可見濫用公務車的責任也必須一併審視。