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傳湧言會趙天麟挺邱議瑩！柯志恩：顯見綠營初選白熱化

聯合報／ 記者王昭月郭韋綺／高雄即時報導
湧言會要角趙天麟傳將挺立委邱議瑩競選下屆高雄市長，今早有意角逐下屆高雄市長藍綠立委難得在龍舟賽同台，多人避談。記者王昭月／攝影
湧言會要角趙天麟傳將挺立委邱議瑩競選下屆高雄市長，今早有意角逐下屆高雄市長藍綠立委難得在龍舟賽同台，多人避談。記者王昭月／攝影

2026高雄市長選舉綠營競爭激烈，傳湧言會已達共識，前立委趙天麟也公開表態支持立委邱議瑩，今早邱議瑩對此表示，與趙在立法院共事很久，感謝他情義相助，派系決議她都予以尊重，最大的目標的是贏高雄。也角逐市長大位的國民黨立委柯志恩說，顯見綠營初選已進入白熱化。

民進黨內表態參選下屆高雄市長的立委包括林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、和許智傑4人，日來競爭競烈，昨則傳出湧言會要角，前立委趙天麟29日揪6、7名湧言會議員「便當會」，討論支持邱議瑩。昨更在妻子成立公司的餐會上公開表態挺邱，被疑為湧言會已有一致的支持對象。

今早邱議瑩、林岱樺、許智傑及賴瑞隆都出席林園區公所主辦的端龍舟賽，市長陳其邁對於趙天麟挺邱議瑩一事，望著在場四名有意參選立委四兩撥千斤地說，「選舉的議題跟龍舟賽無關，先把龍舟賽辦好再說」。許智傑也附和表示，「今天只談龍舟」，賴瑞隆則揮手不語避答，林岱樺面對提問，僅笑笑表示，「我不知道耶」。

邱議瑩則大方表示，「謝謝天麟」，她說，和趙長期在立法院共事，「謝謝天麟的情義相助，至於派系決議我都予以尊重，最大的目標的是贏高雄，高雄贏」。

今早也在龍舟賽與綠營競爭對手同台的國民黨立委柯志恩笑問，趙挺邱「真的是事實嗎」？她說，據昨天報導，湧言會似乎達成共識，要推邱當未來支持的對象，目前才六月，據民進黨初選尚有一段時日，我們不太介意民進黨的派系如何彼此競爭，就我們來說，就是遵照自己的腳步，如果能為高雄贏得最大的利益，建設得更好，是國民黨目前所訂的一個主軸。

柯也表示，從現在的表態來看，可以發現民進黨的初選已進到白熱化的程度，每個都是我立法院的同事，只能說兄弟登山，大家各自努力。

湧言會成員則坦言，派系確實討論過市長人選要支持誰，但未達共識，說湧言會決議支持邱議瑩還太早，趙的言論純屬個人表態。

龍舟賽 邱議瑩 趙天麟 湧言會

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