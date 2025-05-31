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綠廉政會主委酸嫌票太多 柯建銘嗆：國家政策與你何干

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

關切全國國定假日多放四天，民進黨廉政會主委邱駿彥日前發文，批評民進黨立院黨團總召柯建銘認為大罷免之後再來拚輸贏，擔心會收回假期，這無疑影響勞工權益，更是嫌選票太多。柯建銘也在臉書回嗆，他身為執政黨立院黨團總召，都不能捍衛執政黨政策嗎？國家政策和廉政會有何關係？

柯建銘日前被問到，行政院是否會針對國定假日多放四天提覆議，或是再把法案改回去？他說，「因為明年政治環境、立法院政黨比例可能不一樣，你應該知道我在說什麼吧」。一番言論引發勞團不滿到民進黨中央黨部抗議，認為民進黨若大罷免獲勝，又要砍國假；除了勞團外，邱駿彥對柯建銘提出批評。

柯建銘臉書再回應，他為什麼不能捍衛執政黨的政策，藍白毀憲亂政、賣國、舔共、叛國，樣樣都來，天天和台灣人民及國家對幹，藍白這次的修法，有為政策性做整體考量嗎？

柯建銘指出，這是是非曲直的事，一定要講清楚。身為執政黨團總召，該做的事要做，該捍衛國家的政策就要捍衛，國會修法是國會決定，大家應該彼此尊重。

柯建銘說，2016年12月2日勞基法修正的時候，表決前他在辦公室門口過馬路，遭受勞團人身攻擊，對他勒脖子拳打腳踢，差點窒息，生死一瞬間，在馬路上公然殺人，已犯刑事責任，不要忘記追溯期還是存在的，難道這是大家要的民主嗎？

柯建銘表示，對於邱駿彥在社群媒體發文公然指責他，民進黨廉政會的職責是什麼？國家政策是廉政會的職責嗎？這和廉政會有什麼關係？「請邱主委講清楚」。難道廉政會是在做思想的戒嚴嗎？請邱駿彥自重。

民進黨 柯建銘 廉政

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