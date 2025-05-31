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監委濫用公務車自己無法查？黃國昌喊話：李俊俋別再神隱

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天受訪呼籲監察院祕書長李俊俋不要再神隱。記者葉德正／攝影
民眾黨主席黃國昌今天受訪呼籲監察院祕書長李俊俋不要再神隱。記者葉德正／攝影

監察院濫用公務車情形連環爆，祕書長李俊俋等人都上榜，但監院說是涉己事務無法立案調查。民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，監察委員是想當太上皇，認為整個中華民國體制拿他們沒辦法，內部自律倫理規範都忘了嗎？他更呼籲李俊俋不要再搞神隱。

黃國昌說，若按監察委員標準涉及事務自己都不敢調查，就是打算當太上皇，監委自己做了這麼離譜誇張的事，自清非常重要，內部都還有自律倫理規範，難道都忘了？

黃國昌說，監委號稱為御史代夫，到底有沒有濫用，照片都被登出來了，現在是大家全部躲起來，完全沒有人要面對台灣社會的質疑與公眾的監督。

黃國昌說，下周一司法法制委員會排了議程，希望監察院祕書長李毅俋不要再搞神隱「真的以為躲起來全中華民國沒有人拿他李毅俋、拿這些濫用公務車的監委有任何的辦法？」

黃國昌也呼籲，監察院副院長李鴻鈞能展現基本態度，跟台灣社會說清楚講明白，不是未來禁止使用就好，過去的事情到底要怎麼解決、誰要負起責任，打算要怎麼究責，要負責任跟台灣社會說清楚講明白。

黃國昌 李俊俋

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