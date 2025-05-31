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英媒觀察 陸科技業正為「沒輝達的未來」做準備

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
英媒報導，中國大陸科技巨擘已開始籌備「沒輝達的未來」。歐新社
英媒報導，中國大陸科技巨擘已開始籌備「沒輝達的未來」。歐新社

英國金融時報廿九日報導，對美國強力管制輝達等人工智慧（ＡＩ）晶片巨擘的產品輸出中國大陸，中國大陸科技巨擘已開始籌備「沒輝達的未來」，在輝達處理器庫存漸減之際，啟動轉移到國產ＡＩ晶片的漫長艱辛流程。

中國產業主管透露，阿里巴巴和百度等科技業者都正開始測試半導體的替代選項，以滿足愈來愈高的內部與客戶ＡＩ相關需求。在川普政府四月管制輝達的降規版ＡＩ晶片Ｈ20輸陸後，提高這些公司轉向國產晶片的迫切感，否則若要以輝達晶片庫存持續發展ＡＩ，只能撐到約明年初。

新晶片訂單通常要花三至六個月出貨，但尚不清楚輝達能否提供符合川普政府規範，又有足夠競爭力的新款晶片，出貨時間也不確定。

此外，在美國管制晶片設計軟體銷往中國大陸後，半導體設計軟件公司新思科技（Synopsys）收回本季與全年財測，股價廿九日在美股收盤轉為下跌百分之一點六。路透報導，該公司已通知中國大陸員工，暫停在當地的服務和銷售，並停止接受新訂單，以遵守美國的出口管制新規。

媒體報導美國商務部下令，要求新思科技、益華（Cadence）、和西門子等主要電子設計自動化（ＥＤＡ）供應商銷售產品到中國大陸前，須先取得出口許可。

路透卅日引述新思科技的內部信函指出，新思科技已通知中國大陸員工，暫停在當地的服務和銷售，並停止接受新訂單，直到收到進一步釐清的訊息，「我們的初步解讀，這些新的限制措施廣泛禁止在中國銷售我們的產品和服務，自二○二五年五月廿九日起生效」。

輝達 美國 半導體

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