法院暫停令 川普關稅更添不確定

美國聯邦巡迴上訴法院廿九日暫緩國際貿易法庭廿八日阻止總統川普加徵關稅的裁決，讓川普能恢復先前根據「國際緊急經濟權力法」而祭出的全面性關稅。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿九日報導，這項暫停令致使川普關稅政策相關的混亂、不確定性進一步升高。

川普首席貿易顧問納瓦羅向媒體表示，聯邦巡迴上訴法院暫緩執行的決定並不意外，但川普政府正尋求一切的策略性選項。

納瓦羅說，「我們最快會在一、兩天內聽到美國貿易代表提出的應對方案，我們會強硬回應，我們對此的立場非常有力」。除了提上訴，川普政府也正考慮用其他手段來加徵關稅。

美國聯邦上訴法院的最新裁定，象徵川普政府的一次小勝，讓新關稅措施得以「緩刑」。白宮國家經濟委員會主席哈塞特表示，「這是總統（川普）的一大勝利」。他也說，政府必要時能採取「不同作法」實施關稅，「但我們現在不計畫如此，因為我們非常、非常有信心（國際貿易法院的判決）的確錯誤」。

代表數家反對關稅政策企業提告的「自由司法中心」廿九日聲明，聯邦上訴法院的裁定，僅是法院審理政府要求延長暫緩執行期間的一個程序性步驟。該中心律師史瓦布在這份聲明中提到，有信心聯邦巡迴法院最終會駁回川普政府的要求，「這些關稅對我們的當事人（即反關稅企業），造成無法挽回的損害」。

該報導說，法院的裁定先是對川普關稅喊卡，緊接著是暫允繼續徵收，在短短廿四小時內發生，局勢迅速變化對川普的經濟政策造成更多混亂。

美國國貿法庭廿八日裁定，白宮援引的緊急法並不賦予總統片面對幾乎全球各國徵對等關稅的權力，限期白宮十天內停徵。但川普政府在汽車和鋼鋁品祭出的關稅則未受影響。川普政府當晚就提起上訴，還揚言若未能從上訴法院或國貿法庭獲得暫緩執行，會上訴至最高法院。

白宮發言人李維特在記者會批評，國貿法庭的裁決是「明目張膽地濫用司法權，企圖奪走川普（的總統）權力」。該法庭的三位法官則是「激進法官」，儘管其中一人是川普第一任時任命。

美西港口營運添變數

美國加徵關稅政策一下實施、一下暫緩、一下又實施，增添美西港口營運與因應的困難度。不過，美中關稅戰暫時休兵，帶動跨太平洋貿易回暖，運價飆高，但訂艙量近期略見放緩。

聯邦上訴法院的最新裁定也增添擾亂美國港口營運的變數，洛杉磯港執行長塞羅卡指出，最新裁定凸顯美國進口商和洛杉磯港今年來持續面臨的不確定性，「在我們能稍微掌握貿易和關稅的永久政策之前，仍有大量困惑」。他說，洛杉磯港五月來進口的貨櫃量仍比去年同期減少約百分之卅三。長堤港執行長柯戴洛也表示，最新裁定「再度確認情勢每天都在變」。