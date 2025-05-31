美財長指美中經貿談判「有點停滯」 川普批中違反降關稅協議

美國財長貝森特廿九日對福斯新聞指稱，美、中在瑞士日內瓦舉行經貿會談以來已兩周，後續談判有點停滯，為了使兩國達成協議，很可能將需美國總統川普與中國大陸國家主席習近平直接參與。貝森特說，「我相信，川普總統和習主席可能會在某個時候通話」。

對此，中國外交部發言人林劍卅日在例行記者會表示，中方已多次闡明在關稅問題上的立場，具體問題建議向中方主管部門詢問。

川普卅日則在自創社群媒體真實社群指控中國大陸違反與美國的降低關稅協議，加劇全球兩大經濟體間的緊張，但是，他並未詳述中方如何違反協議。

川普寫道，兩周前中國處於「嚴重的經濟危險」，他設定課徵的極高關稅使中國實際上不可能進入美國市場進行貿易，而美國目前是全球最大市場。「實際上我們突然戒掉了中國（商品）」，這對他們是毀滅性的。

川普還寫道，「我目睹（中國）正發生的事情，我不喜歡這樣；我與中國達成一項快速協議，好將他們從我認為會非常糟的境地中拯救出來；靠著這項協議，（中國的騷亂才）很快穩定下來，中國也恢復正常運作；然而壞消息是，中國已完全違反與我們達成的協議，而這對某些人來說也許並不意外」。

由貝森特主導的美中貿易談判此前取得突破性成果，全球前兩大經濟體美國和中國的貿易戰暫時休兵。他廿九日說，此後進展緩慢，但預期未來幾周將有更多談判。

貝森特還說，鑒於談判的規模和複雜性，這將需雙方領袖相互權衡；「（川、習）他們關係良好，我有信心，當川普總統表明他的意願時，中方就會坐下來談判」。

美中十二日同意在九十天內暫緩互徵高達三位數的關稅，全球股市應聲大漲。但這仍未解決川普對中國輸美商品加徵關稅的根本原因，主因在於美國長久以來不滿中國以國家為主導、以出口驅動的經濟模式，因此相關問題仍待接下來的雙邊談判解決。

貝森特還說，日本等美國部分貿易夥伴正帶著「誠意」與美國談判，並未發現這些國家的立場因美國國貿法庭廿八日的裁定而有所改變，他卅日也將在華府會見由經濟再生大臣赤澤亮正所率的日本談判代表團。