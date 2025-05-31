川普：不降息是在犯錯 鮑爾：政策取決於經濟數據

美國總統川普廿九日在白宮會見聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾，這是川普第二任以來首次與鮑爾面對面會談。川普的重點仍是敦促聯準會盡快降息。

白宮新聞秘書李維特廿九日在記者會說，川普當面告訴鮑爾，不降息是在犯錯。李維特還說，不降息「令我們（美國）在經濟上相對於中國和其他國家處於不利地位，總統對此一直大聲疾呼，公開場合如此表示，而且我現在可以透露，私下也是」。

至於川普是否有討論對鮑爾的人事規畫與是否有意撤換他，李維特答道，「沒有」。鮑爾的主席任期預定明年五月屆滿。

聯準會廿九日聲明，鮑爾是應總統之邀在白宮會晤，兩人討論經濟發展情況，包括經濟成長、就業和通膨等問題。兩人上次會晤是二○一九年十一月。一位白宮官員說，財長貝森特和白宮國家經濟委員會主任哈塞特也與會。

前述聲明還提到，鮑爾並未與總統討論他對貨幣政策的預期，只強調政策路徑將完全取決於即將公布的經濟數據，以及其對經濟前景的意義。鮑爾告訴川普，聯準會官員將基於嚴謹、客觀、非政治性分析來做成決策。李維特確認該聲明正確無誤。

鮑爾五月初曾表明，除非總統主動要求，否則不會尋求與川普會面，「我從未要求與任何一位總統會面，也永遠不會，這總是由對方提出的」。

面對川普不斷擴大和變化的關稅政策帶來的經濟不確定性，聯準會今年來一直維持利率不變，並稱對政策保持耐心合宜。決策官員也幾乎口徑一致地表示，已宣布的關稅措施預料將打壓經濟成長且推高通膨。

鮑爾是在川普第一任時，於二○一七年獲他提名出任聯準會主席，但兩人在川普第一任時就已為了利率問題翻臉。川普重返白宮後，對聯準會不願配合降息更再三表達不滿，並批評鮑爾的領導作風，批評他在調整政策方面常慢半拍，還曾形容鮑爾是「大魯蛇」，一度揚言撤換他。

聯準會在最近一次政策會議後，將利率維持在百分之四點二五至百分之四點五○的區間，自去年十二月以來沒有變動。鮑爾並暗示未來幾月會繼續維持這個水準，市場目前預期聯準會將於九月降息，十二月再次降息。