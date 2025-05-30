湧言會達共識挺邱議瑩選高市長？派系證實有討論但未達共識

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委邱議瑩。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱議瑩。圖／聯合報系資料照片

綠營高雄市長初選競爭激烈，根據「上報」獨家報導，未推出市長人選的湧言會，已經公開支持立委邱議瑩。據了解，昨天便當會上，前立委趙天麟個人表態支持邱，今天中午私人餐會也邀邱到場，表達公開支持。本報向湧言會成員求證，派系尚未有共識，純屬趙個人表達。

表態參選下屆高雄市長綠委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、和許智傑4人，近來競爭愈來愈白熱化，據悉，民進黨有意將初選提早到今年底，各陣營檯面上、檯面下動作頻頻。

上報報導，許智傑和賴瑞隆隸屬菊系、林岱樺則為正國會系統奧援，唯有邱議瑩派系色彩不明顯，與菊系、高雄市長陳其邁、湧言會都交好。湧言會在高雄市議會有12席議員實力雄厚，雖未提出市長人選，仍是市長選舉關鍵的力量。

原本外界認為湧言會與林岱樺走得近，可能結盟，如今卻傳出湧言會大將趙天麟表態支持邱議瑩。據湧言會成員轉述，昨天召開便當會，由趙主揪，到場的議員約有6、7人，趙在會中表達邱是高雄市長適合人選，但因成員未到齊，並未有共識。

報導也指，今天中午趙天麟在高雄漢來飯店私人餐會上，席開超過10桌，在上百人面前宣布湧言會這項決定，他也呼籲地方支持者、好友們共同支持。據了解，邱議瑩本人也在現場。

報導提到，湧言會成員林志誠今天在跑攤的公開場合，接棒表態當眾呼籲支持者一起全力力挺邱議瑩。但向他本人查證，林志誠則是否認。

湧言會成員坦言，派系確實討論過市長人選要支持誰，但未達共識，說湧言會決議支持邱議瑩還太早，趙的言論純屬個人表態。

邱議瑩 湧言會

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