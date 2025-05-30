罷綠委涉偽造文書...王定宇召集體求償 國民黨：團結面對

罷免民進黨立委林俊憲、王定宇等連署涉偽造文書，台南地檢署昨起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，王定宇偕律師江信賢發起集體求償行動，要向罷免連署領銜人和國民黨主要被告提告求償。國民黨發言人楊智伃表示，國民黨嚴正以待，團結面對挑戰。

針對罷免林俊憲、王定宇等，南檢起訴包括莊占魁等11人，37名國民黨工及親友因坦承犯行緩起訴。王定宇偕律師發起「刑事究責、民事求償」行動，目前已累積60位被偽造的受害民眾，集體向罷免連署領銜人和國民黨主要被告求償，求償金額或超過百萬元。

楊智伃說，判決未確定前，都應推定無罪，民進黨一而再再而三利用司法的手段，清算國民黨，利用媒體製造寒蟬效應，令人不勝唏噓。國民黨會嚴正以待、尊重司法，團結地面對遇到的每一個挑戰，為了人民、為了台灣，國民黨不會退縮。