端午節前夕堅定友人來訪 林佳龍：台美關係強勁且緊密

外交部長林佳龍30日透過社群媒體表示，台美關係強勁且緊密，美方友人陸續來訪，28 日於台北賓館接待美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）一行人，並陪同總統賴清德會晤訪賓。林佳龍指出，訪團此行充分展現美國國會對台灣的跨黨派支持，雙方在會面中就台美經濟、科技合作深入交流，適逢端午節前夕，兩人也特別以粽子「乾杯」的方式提前歡度佳節，場面溫馨熱絡。

林佳龍表示，達克沃絲在 2021 年台灣面對 COVID-19 疫情最艱困之際，親自搭乘專機訪台捐贈疫苗，這份雪中送炭的溫暖情誼至今仍深深感動無數台灣人。達克沃絲不僅長期在美國國會中支持台灣，更以自身堅毅不屈的生命故事，激勵許多台灣人民堅持信念、勇敢面對挑戰。

在會談中，林佳龍向達克沃絲分享近期率領台灣電子產業赴美德州考察的心得，強調台美應持續在經濟與科技領域合作，並以「台美聯合艦隊」的模式促進相互投資，鞏固美國在 AI 領域的領先地位，並帶動台灣的電子業再次升級。達克沃絲也認為，台美除在半導體領域外，在造船業、AI、量子電腦與生醫科技等領域合作，並進一步將合作地點拓展至第三國，以深化彼此的夥伴關係。

林佳龍也特別向達克沃絲提及，力促台美雙向投資相互繁榮，已是來訪國會議員們的共識，盼參議院能儘速審議「美台快速減免雙重課稅法案」，該案已在 2025 年 1 月獲美國眾議院通過，希望達克沃絲關注本案並提供支持，以造福台美企業及跨境工作者，獲得減免雙重課稅的待遇，創造雙贏。

林佳龍指出，美國在台協會（AIT）也特別在會後準備台灣傳統肉粽，讓遠道而來的貴賓感受端午氛圍。達克沃絲對東方文化十分熟悉，拿到粽子後熟練解開棉繩、開粽葉，並風趣地對林佳龍說「Cheers!」，親民作風引起現場笑聲不斷。

為表達感謝與歡迎，林佳龍也致贈達克沃絲「一眼看台灣」台灣木雕。他說，達克沃絲是首位獲贈此禮的外賓，作品中結合了 101 大樓、晶片、蘭花、藍鵲、梅花鹿等台灣意象，林佳龍並特別介紹其中代表台中的石虎與珍珠奶茶，誠摯邀請達克沃絲未來能安排時間造訪台中。