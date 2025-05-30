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指國際批我廢核 陳菁徽：民進黨抱緊非核不甩台灣安危
針對國際媒體持續批評台灣廢核的決定，國民黨立委陳菁徽今說，之前質詢環境部長彭啓明才說因為國安應該考慮核能，但顯然賴政府說一套做一套，只會用中共危機牌來貼在野黨標籤，但其實根本沒真心把台灣的安全放在心上。
陳菁徽說，英國「金融時報」（Financial Times）前幾天才警告，中國解放軍的實力已提升至可以「隨時從平時狀態轉換至戰時行動」的程度。在我方面臨的包圍、封鎖隨時有可能發生的時候，卻把穩定的發電來源廢除，除了「自斷手腳等人來打」，實在想不出民進黨為什麼這樣搞爛台灣。
陳菁徽呼籲，她已經多次在總質詢請求行政院長卓榮泰，聽聽美方建議台灣保留核能的聲音，可惜除了「都可以考慮」的場面話，民進黨非核的神主牌還是抱緊緊，不把台灣安危放心上。
陳菁徽感嘆，台灣可以準備的時間越來越短，每一次錯誤的決定成本都越來越大，不只美國在台協會（AIT）、甚至輝達執行長黃仁勳也發話，難道他們都要被出征嗎？為了台灣的經濟、國安，請民進黨趕快懸崖勒馬。
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