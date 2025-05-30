快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

NCC委員懸宕近一年 林沛祥：政院真想提合格名單？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥服務處提供
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥服務處提供

行政院正研提國家通訊傳播委員會（NCC）委員新提名人選，國民黨立委林沛祥今說，行政院目前助攻大罷免，他質疑是否真想送出合格的NCC委員人選。

行政院去年4月底提名翁柏宗為NCC委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉等4人名單函送立法院審查，迄今未獲立院同意。行政院昨日表示，已函請立院撤回。

林沛祥說，行政院不願意好好提出新的NCC委員人選，有足夠的專業背景跟知識，且不帶任何的意識形態。俗話說「凡走過必留下痕跡」，審視NCC委員的資格時，也會從其過去表現決定是否合格，幫媒體把關，成為公平公正的裁決者。

林沛祥表示，如果符合以上特質，他認為不管是藍是白，都會盡全力支持優質的NCC委員進入NCC，而不是如過去8年一樣，成為為了執政黨，為了當權者而服務的東廠機器。

林沛祥認為，行政院目前所有的措施，好像都是為了助攻大罷免進行，對於是否真的想送出合格的NCC委員人選，行政院其實並不上心。

行政院 林沛祥 NCC

延伸閱讀

放行636億追加預算？ 林沛祥：補足被砍的地方補助再議

林沛祥站街頭 陳峻涵喊「絕沛」差你1票…林：尊重他發聲

砍掉補助後 卓揆要地方沒錢就舉債 林沛祥批：精神錯亂

罷免案送件將進入投票階段 林沛祥喊團結：我不是一個人

相關新聞

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料有立委助理耍特權，他昨晚再爆料，從醫師友人得知還有同黨的其他立委「也做了一樣的...

台中這3區罷藍委憂未過二階 「端午連假」大催件

全國大罷免，罷藍委已有31件完成二階送件。不過，台中第2、3、8等3選區罷免藍委團體「中二解顏」、「中三拒瓔」、「中八一...

全面管制公職赴陸港澳 研議擴及基層

賴政府日益緊縮兩岸交流，陸委會主委邱垂正昨天在立法院答詢時表示，陸委會目前正在研議修法，將把所有赴陸、港、澳的公職人員（...

冷眼集／預設基層「通匪」 賴政府修法失當

因應中國大陸對台統戰滲透，賴清德總統祭出「賴十七條」反制，陸委會研議修法，未來包含基層在內的所有公職人員赴陸都要納入管制...

NCC委員新提名人選有他？ 黃暐瀚怒駁「錯假訊息」：回應的價值都沒有

行政院正研提國家通訊傳播委員會（NCC）委員新提名人選，根據《信傳媒》報導，外界傳出人選中，擬提名媒體人黃暐瀚出任，引起...

NCC委員懸宕近一年 林沛祥：政院真想提合格名單？

行政院正研提國家通訊傳播委員會（NCC）委員新提名人選，國民黨立委林沛祥今說，行政院目前助攻大罷免，他質疑是否真想送出合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。