NCC委員懸宕近一年 林沛祥：政院真想提合格名單？

行政院正研提國家通訊傳播委員會（NCC）委員新提名人選，國民黨立委林沛祥今說，行政院目前助攻大罷免，他質疑是否真想送出合格的NCC委員人選。

行政院去年4月底提名翁柏宗為NCC委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉等4人名單函送立法院審查，迄今未獲立院同意。行政院昨日表示，已函請立院撤回。

林沛祥說，行政院不願意好好提出新的NCC委員人選，有足夠的專業背景跟知識，且不帶任何的意識形態。俗話說「凡走過必留下痕跡」，審視NCC委員的資格時，也會從其過去表現決定是否合格，幫媒體把關，成為公平公正的裁決者。

林沛祥表示，如果符合以上特質，他認為不管是藍是白，都會盡全力支持優質的NCC委員進入NCC，而不是如過去8年一樣，成為為了執政黨，為了當權者而服務的東廠機器。

林沛祥認為，行政院目前所有的措施，好像都是為了助攻大罷免進行，對於是否真的想送出合格的NCC委員人選，行政院其實並不上心。