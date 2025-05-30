發小物遭影射賄選？黃建賓提告 挫賓行動反批「轉移焦點」

台東罷免選舉將進入第三階段，罷免與反罷免行動迅速升溫，近日傳出立委黃建賓被罷免團體「挫賓行動」影射可能涉及賄選，引發強烈反彈。黃公開發表聲明指控罷免團體散播不實資訊，若不更正將提告。挫賓行動則批評黃提告行徑是打壓言論自由與轉移焦點。

黃建賓昨深夜發聲明表示，針對罷免團體在粉絲專頁與社群群組中指稱他於活動中發送價值59元的洗潔精，他嚴正否認。「本人及團隊並未發送洗碗精，縣長饒慶鈴與議長吳秀華也未曾參與相關發送行為。」並強調所發文宣品皆為合法合規。

他痛批罷免團體公開影射與造謠，質疑其惡意抹黑、傷害名譽，並呼籲對方「立即更正錯誤資訊」，否則將提起法律訴訟。他進一步指出，未經查證者若協助傳播，也將一併提告。

黃建賓呼籲支持者協助蒐證並私訊其粉專，期望共同抵制假訊息文化，強調「不容許罷免團體用政治髒水玷汙台東這片土地」。

罷免黃建賓團體「挫賓行動」則對於黃建賓的聲明與提告意圖，罷免團體「挫賓行動」在今天發出回應新聞稿，反駁其所謂「造謠抹黑」指控，並提供具體時間與地點。

該團體表示，5月28日晚間7點至8點，黃建賓於台東市某里長住家舉辦反罷免座談會，饒慶鈴與吳秀華亦在場。會後現場民眾拿到貼有「阻止風電毀台東」標語的濕紙巾與一瓶市價59元的白雪牌檸檬洗潔精，並強調「有照片為證」。

對於社群中有人討論是否構成賄選，挫賓行動澄清該為群內個人發言，未對外發表相關指控，粉專文也未提及「賄選」與「挪用公款」等字眼。他們反批黃建賓「自稱受抹黑卻無法自清」，並呼籲其公開當日活動影像，還原事實真相。