快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

陸方指控民進黨駭客網攻 王定宇：刻意炒作仇台灣行動

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

中國大陸官媒日前表示，廣州一間科技公司遭到網路攻擊，而該網路攻擊是來自台灣民進黨當局的駭客組織，能力屬於三流。民進黨立委王定宇今天表示，這是刻意炒作成的仇恨台灣行動，是中國政府近年來有計劃、持續性的政治作為。

該事在中國大陸社群媒體微博一度登上熱搜前幾名。王定宇表示，這本來不是什麼大事件，中國竟然竟然把它炒作成上億人瀏覽的大事件，而且在沒查證情況下，直接指控是台灣政府所為，目的就是墊高中國內部仇台。

王定宇指出，光是台灣政府官方網站，在2024年平均一天就被攻擊240萬次，在特殊日子、事件時數字更高，中國是標準的做賊喊抓賊，連中國網友都笑說，中國要講別人駭客入侵，要不要先照照自己的臉。

民進黨中國部表示，這是一起政治操作性極高的錯誤指控，完全背離事實，意圖轉移國際社會對中共長期進行跨國網攻的關切與譴責，做賊喊捉賊，打人喊救人。

民進黨中國部指出，中共才是當今全球網路攻擊與數位滲透最具規模的威脅來源，其對台灣及各民主國家發動的網攻、資訊竊取、認知作戰與灰色地帶行動，早已為國際情報社群與資安研究機構所廣泛揭露。

民進黨中國部表示，民進黨一貫主張兩岸應以對等、尊嚴與和平的方式進行交流互動。呼籲中共當局應拋棄冷戰思維與敵意作為，回歸和平對話與良性互動的正道。唯有停止對台恫嚇、終止資訊戰與軍事脅迫，兩岸才可能真正推動穩定、有序且具實質意義的交流，台灣將持續與國際民主夥伴合作，捍衛自由價值、資訊安全與區域和平，對於一切針對台灣的不實抹黑與資訊威脅，絕不容忍，必將堅定反制。

網路攻擊 王定宇 民進黨

延伸閱讀

台南罷2綠委涉偽造連署 王定宇助受害人向國民黨工求償

證券員電訪問「你是罷免王定宇青年軍？」 台南領銜人質疑遭查水表

林昶佐出任駐芬蘭代表？ 外交部回應：以總統府公告為準

影／個資被冒名連署罷免 王定宇協助台南市民求償

相關新聞

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料有立委助理耍特權，他昨晚再爆料，從醫師友人得知還有同黨的其他立委「也做了一樣的...

台中這3區罷藍委憂未過二階 「端午連假」大催件

全國大罷免，罷藍委已有31件完成二階送件。不過，台中第2、3、8等3選區罷免藍委團體「中二解顏」、「中三拒瓔」、「中八一...

全面管制公職赴陸港澳 研議擴及基層

賴政府日益緊縮兩岸交流，陸委會主委邱垂正昨天在立法院答詢時表示，陸委會目前正在研議修法，將把所有赴陸、港、澳的公職人員（...

冷眼集／預設基層「通匪」 賴政府修法失當

因應中國大陸對台統戰滲透，賴清德總統祭出「賴十七條」反制，陸委會研議修法，未來包含基層在內的所有公職人員赴陸都要納入管制...

NCC委員新提名人選有他？ 黃暐瀚怒駁「錯假訊息」：回應的價值都沒有

行政院正研提國家通訊傳播委員會（NCC）委員新提名人選，根據《信傳媒》報導，外界傳出人選中，擬提名媒體人黃暐瀚出任，引起...

一般性補助款遭刪 詹為元嗆政院：如強盜一樣勒索立院

行政院統刪地方政府一般性補助款25％，引發熱議。台北市議員詹為元今在臉書發文，直嗆行政院是擄地方來勒索立法院，這跟綁匪、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。