陸方指控民進黨駭客網攻 王定宇：刻意炒作仇台灣行動

中國大陸官媒日前表示，廣州一間科技公司遭到網路攻擊，而該網路攻擊是來自台灣民進黨當局的駭客組織，能力屬於三流。民進黨立委王定宇今天表示，這是刻意炒作成的仇恨台灣行動，是中國政府近年來有計劃、持續性的政治作為。

該事在中國大陸社群媒體微博一度登上熱搜前幾名。王定宇表示，這本來不是什麼大事件，中國竟然竟然把它炒作成上億人瀏覽的大事件，而且在沒查證情況下，直接指控是台灣政府所為，目的就是墊高中國內部仇台。

王定宇指出，光是台灣政府官方網站，在2024年平均一天就被攻擊240萬次，在特殊日子、事件時數字更高，中國是標準的做賊喊抓賊，連中國網友都笑說，中國要講別人駭客入侵，要不要先照照自己的臉。

民進黨中國部表示，這是一起政治操作性極高的錯誤指控，完全背離事實，意圖轉移國際社會對中共長期進行跨國網攻的關切與譴責，做賊喊捉賊，打人喊救人。

民進黨中國部指出，中共才是當今全球網路攻擊與數位滲透最具規模的威脅來源，其對台灣及各民主國家發動的網攻、資訊竊取、認知作戰與灰色地帶行動，早已為國際情報社群與資安研究機構所廣泛揭露。

民進黨中國部表示，民進黨一貫主張兩岸應以對等、尊嚴與和平的方式進行交流互動。呼籲中共當局應拋棄冷戰思維與敵意作為，回歸和平對話與良性互動的正道。唯有停止對台恫嚇、終止資訊戰與軍事脅迫，兩岸才可能真正推動穩定、有序且具實質意義的交流，台灣將持續與國際民主夥伴合作，捍衛自由價值、資訊安全與區域和平，對於一切針對台灣的不實抹黑與資訊威脅，絕不容忍，必將堅定反制。