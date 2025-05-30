再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料有立委助理耍特權，他昨晚再爆料，從醫師友人得知還有同黨的其他立委「也做了一樣的事」，並指「後來也在八勉（罷免）的名單中，遙遙領先其他同黨立委」。

施景中昨晚在臉書表示，他的醫師友人透露，發生1起病人與醫師的糾紛，某立委在民眾陳情當天，把醫師所屬醫院分院的副院長叫去立法院辦公室，要求向該名立委和陳情人解釋。由於接近下班時間，「立委大發慈悲，允許醫院的高層，隔天再去辦公室向他報到」。結果該醫院高層推掉所有病人的事務和開會行程，去立法院跟立委說明，卻發現立委跑走了，找疑似助理的人代替。

他說，難怪當時，說出這件事情的時候，沒有立委敢出來承認。「因為這個幾乎是常態了」。

「我認識的一些國際知名的優秀教授，都有好多次被叫到立委辦公室訓話的前例」。施景中表示，自從事情曝光後，幾乎不再聽說有立委再找醫院的院長、副院長去立法委員辦公室開會的事情了。「你們既不懂專業、更不尊重專業，講再多你們不會懂也不想懂，又何必叫這些教授們去向你們報告？」

施景中表示，何況這些教授都還要去拯救其他病人的身家性命與健康，延誤了其他人的治療，「你們良心何安？」他強調所寫得都是事實，「但不要問我是誰，我是絕對不會說的，何況很多立委都這樣做」。