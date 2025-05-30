涉貪被檢舉 許銘春暫停高市長初選 傳感嘆不該參加

勞動部前部長許銘春遭告發挪用就業安定基金辦音樂會，前天她赴民進黨廉政會說明，傳出感嘆「最不應該就是參加（高雄市長）初選，才會被攻擊到這種程度」，已先暫停初選。許幕僚昨證實，因房東另有用途，高雄競選辦公室已關閉，其餘不回應。

民進黨高雄市長陳其邁任期明年屆滿，黨內立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆和許銘春爭取提名，「五搶一」競爭激烈。許去年8月宣布參選，11月率先成立「高雄有春」競選辦公室，豈料勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容爆發霸凌案，延燒許銘春，參選全面停擺。

許銘春還被檢舉挪用就業安定基金「開過個人演唱會」等案，台北地檢署分他字案偵辦，許被列為貪汙被告，前天她為此事赴民進黨廉政會說明後，傳出她感嘆不該參加初選，也透露所有選舉行動已暫停，等案子確定沒事，再視情勢啟動。

許銘春競選幕僚不願證實許是否就此退出市長初選，但記者走訪競辦，外頭看板已更換成租賃廣告，2樓辦公室空無一物，警衛證實上周就淨空關閉。幕僚低調解釋，競選辦公室人員調整，房東收回房子另有用途。

對手、立委許智傑坦言，確實有一陣子沒看到許銘春，希望她未來一切順利。政壇人士說，對南部綠營而言，初選等同大選，「頭過身就過」，所以各方人馬招數盡出，情勢暗潮洶湧。

但國民黨立委許宇甄表示，許公器私用，卻將自身違法濫權事實硬拗成「黨內初選遭攻擊」，不知反省且毫無羞恥心。

許宇甄也質疑，就業安定基金被用於舉辦個人演唱會和拍攝沙龍照，顯然已違反該基金設立宗旨，違法挪用情節嚴重，監察院和檢調卻不敢辦，讓司法公正淪為笑柄。