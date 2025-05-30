櫻井翔專訪掀波 日學者揭府公關戰略

日本國民天團「嵐」成員櫻井翔以「news zero」新聞主播身分專訪賴總統，波瀾不止。資深媒體人、大東文化大學教授野島剛在Wedge線上版撰文指出，台灣媒體對台灣總統府表達抗議，日本媒體可能也對沒有常駐記者的日本電視台能取得專訪機會而不滿，這是府方事前沒有預料到的，於是總統府發言人罕見主動對外說明安排專訪的背景。

總統府發言人郭雅慧廿六日罕見地在社群平台上發文，詳細說明「總統接受專訪的背景」。野島剛指出，主動說明的背後有好幾個原因，據了解，日本媒體內部可能不滿「為何選擇接受沒有在台駐點的媒體（日本電視台）專訪」。

目前在台有常駐記者的日本媒體，包括電子媒體的ＮＨＫ，報紙的朝日新聞、讀賣新聞、每日新聞、日本經濟新聞、產經新聞與西日本新聞等。野島剛表示，他們長期在台深耕，理應也有跟總統府申請專訪，對於沒得到專訪機會，他們應會覺得意外。

台灣媒體更直接質疑，為何兩家專訪媒體都給日本媒體？據說，有向總統府提出了相當程度的抗議。野島說，台灣政府相關人士對他透露，此次專訪「在於跳脫一般專訪的形式」，是總統本人及幕僚的公關戰略。

野島指出，首先，選擇日本電視台的關鍵，當然是因為對方提出由知名藝人櫻井翔擔任訪問者。府方消息人士告訴他，這是年輕幕僚建議，「應該進行能傳達給年輕人的訪談」所促成。

選擇「日本經濟新聞」，則是考慮台灣未來與日本在半導體與電力等產業合作的深化。日經的英文媒體也具國際傳播效益，且過去數年持續積極提出專訪申請，也被視為肯定「企業的努力」。

然而，櫻井翔專訪後續引發另一起波瀾。日本電視台十九日晚間播出專訪後，廿日賴總統舉行就職周年的記者會時，櫻井翔以電視台採訪團身分現身，引發台灣媒體一陣騷動，爭相拍攝。此時日本電視台工作人員以強硬語氣阻止，「請不要拍攝」。此舉引發台灣媒體反彈，認為「既然知道櫻井翔在台灣是名人，不想被拍就不該出現在記者會現場」。台灣媒體也向府方表達不滿。

野島說，台灣正與美國進行關稅談判關鍵階段，與日本情況類似。面對中國的軍事壓力升高與間諜等威脅，台灣的危機意識也提高。在此背景下，總統府優先安排日媒專訪，可被視為未來將「對日重視」作為外交主軸的明確訊號。