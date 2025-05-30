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冷眼集／預設基層「通匪」 賴政府修法失當

聯合報／ 本報記者周佑政

因應中國大陸對台統戰滲透，賴清德總統祭出「賴十七條」反制，陸委會研議修法，未來包含基層在內的所有公職人員赴陸都要納入管制。防統戰滲透有其必要，但政府「預設」所有公務員可能「通匪」，恐造成寒蟬效應，不僅違反民主精神，也限縮兩岸交流，兩岸的敵意螺旋將持續加劇。

賴總統與國安單位多次強調，去年涉共諜案遭起訴人數共六十四人，是二○二一年的三倍之多；在這樣的背景下，賴總統三月提出五大國安統戰威脅，以及十七項因應策略，其中一項重點就是全面檢視、強化國安法、反滲透法、兩岸關係條例、港澳條例等法制。

「賴十七條」一出，民進黨立委就提出多個兩岸相關法制修法版本，其中包括要求公務員或特定身分人員赴陸港澳加強納管、民眾赴陸不能發表附和中共黨政軍言論等；針對公職人員赴陸港澳，陸委會主委邱垂正昨表態，正在研議修法，將把所有公職人員都納入管制。

賴政府因應當前中國大陸對台統戰滲透威脅，強化相關法制，雖然有其必要，但以管制公職人員為例，真正能接觸到「國家機密」的是極少數高階公務員以及各部會政務官員，廣大的基層公務人員根本與國家機密沾不上邊；若政府真的朝此方向修法，形同先入為主，懷疑所有公職人員都可能觸法，將基層公務員當成「賊」。

公務體系龐大，但絕大多數公職人員奉公守法，現在卻因為民進黨的「抗中」政治意識型態，恐遭無端「影射」、「牽連」，對基層公務員並不公平，也恐引發基層反彈。

賴政府欲管制基層公務員赴陸，但先前綠營府院黨都爆出共諜案，無疑成了最大的諷刺。政府基於維護國家安全、反中共統戰滲透等，在盤點修改相關法制時，必須謹慎拿捏尺度，否則不但違反自由民主精神，在當前兩岸官方溝通「斷線」下，民間的互動交流也將受阻，兩岸關係的前景自然也將更為黯淡。

賴政府 共諜 公務員 兩岸條例 修法

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