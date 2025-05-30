小紅書恐涉統戰 陸委會擬以法管制

上海復旦大學中國研究院院長張維為日前稱，小紅書等大陸社群平台受台灣年輕人喜愛，相信統一後治理台灣會比香港還容易。陸委會主委邱垂正昨天表示，這是首次有大陸學者把社群軟體與統一聯繫起來，他一直對小紅書是否為統戰工具有高度懷疑，將有必要從法制面規管。

陸委會主委邱垂正昨天赴立法院備詢，針對民進黨立委黃捷質詢，如何看待張維為發言，以及小紅書是否為統戰工具？邱垂正指出，這是第一次有大陸學者把大陸在台灣流行的Ａｐｐ與統一掛鉤、聯繫起來，若是如此，台灣人民在使用小紅書、抖音等著名軟體，恐都要提高警覺。

邱垂正呼籲，各級學校對使用這類Ａｐｐ，應加強識讀與教育，讓學生知道使用這些社群軟體，會有什麼樣的問題存在？除我國人民個資恐遭對岸利用之外，也可能置入很多統一思想。

黃捷追問，「在你們的定義裡，小紅書這樣子的社群平台是統戰工具嗎？」邱垂正回應，「我們一直有這個高度的懷疑」，盼網路主管機關盡快調查。邱說，他們在這些社群平台發現太多涉及統一、武力統一、毀棄中華民國主權地位、毀損台灣作為自由民主憲政國家的聲音，已與相關主管單位討論，進一步從法制面管理。

張維為近日在微博分享他在武漢大學演講，回答學生提問關於台灣影片時表示，「宏觀上我一直講，台灣制度是很落後的制度，這個我都不好意思說，台灣領導人的能力，還不如上海一個區委書記」。

針對台灣年輕人不認同大陸的問題，張維為表示，好在隨著互聯網興起，包括小紅書等都是台灣年輕人非常喜歡的，所以他們愈來愈受大陸的影響。「我相信台灣統一之後，治理台灣會比治理香港還要容易。」